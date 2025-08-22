עוד על SVN

Stake Vault Network סֵמֶל

Stake Vault Network מְחִיר(SVN)

1 SVN ל USDמחיר חי:

$0.00125
$0.00125$0.00125
0.00%1D
USD
Stake Vault Network (SVN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:44:25 (UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
24 שעות נמוך
$ 0.001394
$ 0.001394$ 0.001394
גבוה 24 שעות

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

$ 0.001394
$ 0.001394$ 0.001394

$ 0.43927431400951944
$ 0.43927431400951944$ 0.43927431400951944

$ 0.00086153984885256
$ 0.00086153984885256$ 0.00086153984885256

0.00%

0.00%

-19.31%

-19.31%

Stake Vault Network (SVN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00125. במהלך 24 השעות האחרונות, SVN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00125 לבין שיא של $ 0.001394, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SVNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.43927431400951944, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00086153984885256.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SVN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stake Vault Network (SVN) מידע שוק

No.5028

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.39K
$ 1.39K$ 1.39K

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

0.00
0.00 0.00

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Stake Vault Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.39K. ההיצע במחזור של SVN הוא 0.00, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.63M.

Stake Vault Network (SVN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Stake Vault Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00075-37.50%
60 ימים$ -0.000864-40.88%
90 ימים$ -0.00606-82.91%
Stake Vault Network שינוי מחיר היום

היום,SVN רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Stake Vault Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00075 (-37.50%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Stake Vault Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SVN ראה שינוי של $ -0.000864 (-40.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Stake Vault Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00606 (-82.91%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stake Vault Network (SVN)?

בדוק את Stake Vault Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStake Vault Network (SVN)

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Stake Vault Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stake Vault Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSVN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stake Vault Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStake Vault Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Stake Vault Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stake Vault Network (SVN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stake Vault Network (SVN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stake Vault Network.

בדוק את Stake Vault Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Stake Vault Network (SVN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stake Vault Network (SVN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SVN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Stake Vault Network (SVN)

מחפש איך לקנותStake Vault Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stake Vault Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SVN למטבעות מקומיים

1 Stake Vault Network(SVN) ל VND
32.89375
32.89375
1 Stake Vault Network(SVN) ל AUD
A$0.0019125
A$0.0019125
1 Stake Vault Network(SVN) ל GBP
0.000925
0.000925
1 Stake Vault Network(SVN) ל EUR
0.0010625
0.0010625
1 Stake Vault Network(SVN) ל USD
$0.00125
$0.00125
1 Stake Vault Network(SVN) ל MYR
RM0.00525
RM0.00525
1 Stake Vault Network(SVN) ל TRY
0.05125
0.05125
1 Stake Vault Network(SVN) ל JPY
¥0.18375
¥0.18375
1 Stake Vault Network(SVN) ל ARS
ARS$1.65125
ARS$1.65125
1 Stake Vault Network(SVN) ל RUB
0.1010625
0.1010625
1 Stake Vault Network(SVN) ל INR
0.109475
0.109475
1 Stake Vault Network(SVN) ל IDR
Rp20.4918
Rp20.4918
1 Stake Vault Network(SVN) ל KRW
1.7337
1.7337
1 Stake Vault Network(SVN) ל PHP
0.0707875
0.0707875
1 Stake Vault Network(SVN) ל EGP
￡E.0.0606375
￡E.0.0606375
1 Stake Vault Network(SVN) ל BRL
R$0.006775
R$0.006775
1 Stake Vault Network(SVN) ל CAD
C$0.001725
C$0.001725
1 Stake Vault Network(SVN) ל BDT
0.152075
0.152075
1 Stake Vault Network(SVN) ל NGN
1.9113125
1.9113125
1 Stake Vault Network(SVN) ל COP
$5.020075
$5.020075
1 Stake Vault Network(SVN) ל ZAR
R.0.021925
R.0.021925
1 Stake Vault Network(SVN) ל UAH
0.0518125
0.0518125
1 Stake Vault Network(SVN) ל VES
Bs0.175
Bs0.175
1 Stake Vault Network(SVN) ל CLP
$1.19875
$1.19875
1 Stake Vault Network(SVN) ל PKR
Rs0.3544
Rs0.3544
1 Stake Vault Network(SVN) ל KZT
0.6688
0.6688
1 Stake Vault Network(SVN) ל THB
฿0.0405375
฿0.0405375
1 Stake Vault Network(SVN) ל TWD
NT$0.0380625
NT$0.0380625
1 Stake Vault Network(SVN) ל AED
د.إ0.0045875
د.إ0.0045875
1 Stake Vault Network(SVN) ל CHF
Fr0.001
Fr0.001
1 Stake Vault Network(SVN) ל HKD
HK$0.0097625
HK$0.0097625
1 Stake Vault Network(SVN) ל AMD
֏0.477275
֏0.477275
1 Stake Vault Network(SVN) ל MAD
.د.م0.01125
.د.م0.01125
1 Stake Vault Network(SVN) ל MXN
$0.0233
$0.0233
1 Stake Vault Network(SVN) ל SAR
ريال0.0046875
ريال0.0046875
1 Stake Vault Network(SVN) ל PLN
0.00455
0.00455
1 Stake Vault Network(SVN) ל RON
лв0.0054
лв0.0054
1 Stake Vault Network(SVN) ל SEK
kr0.0119
kr0.0119
1 Stake Vault Network(SVN) ל BGN
лв0.0020875
лв0.0020875
1 Stake Vault Network(SVN) ל HUF
Ft0.425025
Ft0.425025
1 Stake Vault Network(SVN) ל CZK
0.0262375
0.0262375
1 Stake Vault Network(SVN) ל KWD
د.ك0.00038125
د.ك0.00038125
1 Stake Vault Network(SVN) ל ILS
0.0042125
0.0042125
1 Stake Vault Network(SVN) ל AOA
Kz1.1394625
Kz1.1394625
1 Stake Vault Network(SVN) ל BHD
.د.ب0.00047125
.د.ب0.00047125
1 Stake Vault Network(SVN) ל BMD
$0.00125
$0.00125
1 Stake Vault Network(SVN) ל DKK
kr0.007975
kr0.007975
1 Stake Vault Network(SVN) ל HNL
L0.032725
L0.032725
1 Stake Vault Network(SVN) ל MUR
0.05705
0.05705
1 Stake Vault Network(SVN) ל NAD
$0.0219125
$0.0219125
1 Stake Vault Network(SVN) ל NOK
kr0.0126125
kr0.0126125
1 Stake Vault Network(SVN) ל NZD
$0.002125
$0.002125
1 Stake Vault Network(SVN) ל PAB
B/.0.00125
B/.0.00125
1 Stake Vault Network(SVN) ל PGK
K0.005275
K0.005275
1 Stake Vault Network(SVN) ל QAR
ر.ق0.0045375
ر.ق0.0045375
1 Stake Vault Network(SVN) ל RSD
дин.0.125225
дин.0.125225

Stake Vault Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Stake Vault Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStake Vault Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Stake Vault Network

כמה שווה Stake Vault Network (SVN) היום?
החי SVNהמחיר ב USD הוא 0.00125 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SVN ל USD?
המחיר הנוכחי של SVN ל USD הוא $ 0.00125. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stake Vault Network?
שווי השוק של SVN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SVN?
ההיצע במחזור של SVN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SVN?
‏‏SVN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.43927431400951944 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SVN?
SVN ‏‏רשם מחירATL של 0.00086153984885256 USD.
מהו נפח המסחר של SVN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SVN הוא $ 1.39K USD.
האם SVN יעלה השנה?
SVN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SVN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:44:25 (UTC+8)

