Stake Vault Network (SVN) מידע Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem. אתר רשמי: https://stakevaultnet.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc קנה SVNעכשיו!

Stake Vault Network (SVN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Stake Vault Network (SVN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M שיא כל הזמנים: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 שפל כל הזמנים: $ 0.00086153984885256 $ 0.00086153984885256 $ 0.00086153984885256 מחיר נוכחי: $ 0.00093 $ 0.00093 $ 0.00093 למידע נוסף על Stake Vault Network (SVN) מחיר

Stake Vault Network (SVN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Stake Vault Network (SVN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SVN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SVNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SVNטוקניומיקה, חקרו אתSVNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SVN מעוניין להוסיף את Stake Vault Network (SVN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SVN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SVN ב-MEXC עכשיו!

Stake Vault Network (SVN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SVNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SVN עכשיו את היסטוריית המחירים!

SVN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SVN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SVN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SVNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

