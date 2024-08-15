SUNDOG (SUNDOG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SUNDOG (SUNDOG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SUNDOG (SUNDOG) מידע SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. אתר רשמי: https://www.sundog.meme מסמך לבן: https://www.sundog.meme סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT קנה SUNDOGעכשיו!

SUNDOG (SUNDOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SUNDOG (SUNDOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 38.46M $ 38.46M $ 38.46M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (שווי מדולל מלא): $ 38.56M $ 38.56M $ 38.56M שיא כל הזמנים: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 שפל כל הזמנים: $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 מחיר נוכחי: $ 0.03856 $ 0.03856 $ 0.03856 למידע נוסף על SUNDOG (SUNDOG) מחיר

SUNDOG (SUNDOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SUNDOG (SUNDOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUNDOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUNDOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUNDOGטוקניומיקה, חקרו אתSUNDOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

