SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

שֵׁםSUNDOG

דירוגNo.698

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.17%

אספקת מחזור997,420,606

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.9974%

תאריך הנפקה2024-08-15 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.37780649048689074,2024-09-27

המחיר הנמוך ביותר0.027142132435398873,2025-02-03

בלוקצ'יין ציבוריTRX

מבואSUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

