StorX Network (SRX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05503. במהלך 24 השעות האחרונות, SRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05499 לבין שיא של $ 0.05585, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRX השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
StorX Network (SRX) מידע שוק
$ 499.14K
$ 499.14K$ 499.14K
$ 31.68M
$ 31.68M$ 31.68M
575,617,799
575,617,799 575,617,799
XDC
שווי השוק הנוכחי של StorX Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 499.14K. ההיצע במחזור של SRX הוא --, עם היצע כולל של 575617799. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.68M.
StorX Network (SRX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של StorX Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000787
-1.41%
30 ימים
$ -0.00924
-14.38%
60 ימים
$ +0.03003
+120.12%
90 ימים
$ +0.03003
+120.12%
StorX Network שינוי מחיר היום
היום,SRX רשם שינוי של $ -0.000787 (-1.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
StorX Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00924 (-14.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
StorX Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SRX ראה שינוי של $ +0.03003 (+120.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
StorX Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03003 (+120.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של StorX Network (SRX)?
StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.
StorX Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה StorX Network (SRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StorX Network (SRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StorX Network.
הבנת הטוקנומיקה של StorX Network (SRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות StorX Network (SRX)
