StorX Network סֵמֶל

StorX Network מְחִיר(SRX)

1 SRX ל USDמחיר חי:

$0.05503
$0.05503$0.05503
-1.41%1D
USD
StorX Network (SRX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:52:48 (UTC+8)

StorX Network (SRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05499
$ 0.05499$ 0.05499
24 שעות נמוך
$ 0.05585
$ 0.05585$ 0.05585
גבוה 24 שעות

$ 0.05499
$ 0.05499$ 0.05499

$ 0.05585
$ 0.05585$ 0.05585

--
----

--
----

+0.03%

-1.41%

-2.68%

-2.68%

StorX Network (SRX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05503. במהלך 24 השעות האחרונות, SRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05499 לבין שיא של $ 0.05585, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRX השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StorX Network (SRX) מידע שוק

--
----

$ 499.14K
$ 499.14K$ 499.14K

$ 31.68M
$ 31.68M$ 31.68M

--
----

575,617,799
575,617,799 575,617,799

XDC

שווי השוק הנוכחי של StorX Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 499.14K. ההיצע במחזור של SRX הוא --, עם היצע כולל של 575617799. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.68M.

StorX Network (SRX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של StorX Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000787-1.41%
30 ימים$ -0.00924-14.38%
60 ימים$ +0.03003+120.12%
90 ימים$ +0.03003+120.12%
StorX Network שינוי מחיר היום

היום,SRX רשם שינוי של $ -0.000787 (-1.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

StorX Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00924 (-14.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

StorX Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SRX ראה שינוי של $ +0.03003 (+120.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

StorX Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03003 (+120.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של StorX Network (SRX)?

בדוק את StorX Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול StorX Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSRX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים StorX Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStorX Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

StorX Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StorX Network (SRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StorX Network (SRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StorX Network.

בדוק את StorX Network תחזית המחיר עכשיו‏!

StorX Network (SRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StorX Network (SRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות StorX Network (SRX)

מחפש איך לקנותStorX Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש StorX Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SRX למטבעות מקומיים

1 StorX Network(SRX) ל VND
1,448.11445
1 StorX Network(SRX) ל AUD
A$0.0847462
1 StorX Network(SRX) ל GBP
0.0407222
1 StorX Network(SRX) ל EUR
0.0467755
1 StorX Network(SRX) ל USD
$0.05503
1 StorX Network(SRX) ל MYR
RM0.2316763
1 StorX Network(SRX) ל TRY
2.2573306
1 StorX Network(SRX) ל JPY
¥8.08941
1 StorX Network(SRX) ל ARS
ARS$74.6674555
1 StorX Network(SRX) ל RUB
4.4266132
1 StorX Network(SRX) ל INR
4.8233795
1 StorX Network(SRX) ל IDR
Rp902.1310032
1 StorX Network(SRX) ל KRW
76.750341
1 StorX Network(SRX) ל PHP
3.1339585
1 StorX Network(SRX) ל EGP
￡E.2.6717065
1 StorX Network(SRX) ל BRL
R$0.297162
1 StorX Network(SRX) ל CAD
C$0.0759414
1 StorX Network(SRX) ל BDT
6.708157
1 StorX Network(SRX) ל NGN
84.4017122
1 StorX Network(SRX) ל COP
$221.8947175
1 StorX Network(SRX) ל ZAR
R.0.9707292
1 StorX Network(SRX) ל UAH
2.2771414
1 StorX Network(SRX) ל VES
Bs7.64917
1 StorX Network(SRX) ל CLP
$52.99389
1 StorX Network(SRX) ל PKR
Rs15.6021056
1 StorX Network(SRX) ל KZT
29.4272925
1 StorX Network(SRX) ל THB
฿1.7851732
1 StorX Network(SRX) ל TWD
NT$1.6811665
1 StorX Network(SRX) ל AED
د.إ0.2019601
1 StorX Network(SRX) ל CHF
Fr0.044024
1 StorX Network(SRX) ל HKD
HK$0.4286837
1 StorX Network(SRX) ל AMD
֏21.0033001
1 StorX Network(SRX) ל MAD
.د.م0.4963706
1 StorX Network(SRX) ל MXN
$1.0263095
1 StorX Network(SRX) ל SAR
ريال0.2063625
1 StorX Network(SRX) ל PLN
0.2008595
1 StorX Network(SRX) ל RON
лв0.2382799
1 StorX Network(SRX) ל SEK
kr0.5266371
1 StorX Network(SRX) ל BGN
лв0.0919001
1 StorX Network(SRX) ל HUF
Ft18.7239575
1 StorX Network(SRX) ל CZK
1.1594821
1 StorX Network(SRX) ל KWD
د.ك0.01678415
1 StorX Network(SRX) ל ILS
0.1849008
1 StorX Network(SRX) ל AOA
Kz50.1636971
1 StorX Network(SRX) ל BHD
.د.ب0.02069128
1 StorX Network(SRX) ל BMD
$0.05503
1 StorX Network(SRX) ל DKK
kr0.352192
1 StorX Network(SRX) ל HNL
L1.4406854
1 StorX Network(SRX) ל MUR
2.5297291
1 StorX Network(SRX) ל NAD
$0.9701789
1 StorX Network(SRX) ל NOK
kr0.5580042
1 StorX Network(SRX) ל NZD
$0.093551
1 StorX Network(SRX) ל PAB
B/.0.05503
1 StorX Network(SRX) ל PGK
K0.2289248
1 StorX Network(SRX) ל QAR
ر.ق0.2003092
1 StorX Network(SRX) ל RSD
дин.5.5332665

StorX Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של StorX Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStorX Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על StorX Network

כמה שווה StorX Network (SRX) היום?
החי SRXהמחיר ב USD הוא 0.05503 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SRX ל USD?
המחיר הנוכחי של SRX ל USD הוא $ 0.05503. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StorX Network?
שווי השוק של SRX הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SRX?
ההיצע במחזור של SRX הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SRX?
‏‏SRX השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SRX?
SRX ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SRX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SRX הוא $ 499.14K USD.
האם SRX יעלה השנה?
SRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:52:48 (UTC+8)

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SRX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SRX
SRX
USD
USD

1 SRX = 0.05503 USD

מסחרSRX

USDTSRX
$0.05503
$0.05503$0.05503
-1.37%

