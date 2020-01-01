StorX Network (SRX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי StorX Network (SRX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

StorX Network (SRX) מידע StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. אתר רשמי: https://storx.tech/ מסמך לבן: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf סייר בלוקים: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed קנה SRXעכשיו!

StorX Network (SRX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור StorX Network (SRX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 575.62M $ 575.62M $ 575.62M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 32.17M $ 32.17M $ 32.17M שיא כל הזמנים: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.05589 $ 0.05589 $ 0.05589 למידע נוסף על StorX Network (SRX) מחיר

StorX Network (SRX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של StorX Network (SRX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SRX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SRXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SRXטוקניומיקה, חקרו אתSRXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SRX מעוניין להוסיף את StorX Network (SRX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SRX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SRX ב-MEXC עכשיו!

StorX Network (SRX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SRXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SRX עכשיו את היסטוריית המחירים!

SRX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SRX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SRX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SRXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

