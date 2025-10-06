SP500 xStock מחיר היום

מחיר SP500 xStock (SPYX) בזמן אמת היום הוא $ 667.06, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPYX ל USD הוא $ 667.06 לכל SPYX.

SP500 xStock כרגע מדורג במקום #841 לפי שווי שוק של $ 16.11M, עם היצע במחזור של 24.15K SPYX. ב‑24 השעות האחרונות, SPYX סחר בין $ 663.32 (נמוך) ל $ 675 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 692.479563624506, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 594.884270877716.

ביצועים לטווח קצר, SPYX נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו -3.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.24K.

SP500 xStock (SPYX) מידע שוק

דירוג No.841 שווי שוק $ 16.11M$ 16.11M $ 16.11M נפח (24 שעות) $ 59.24K$ 59.24K $ 59.24K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.11M$ 16.11M $ 16.11M אספקת מחזור 24.15K 24.15K 24.15K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 24,149.13732245 24,149.13732245 24,149.13732245 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של SP500 xStock הוא $ 16.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.24K. ההיצע במחזור של SPYX הוא 24.15K, עם היצע כולל של 24149.13732245. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.11M.