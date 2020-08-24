Sperax (SPA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.010791. במהלך 24 השעות האחרונות, SPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010757 לבין שיא של $ 0.011304, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23986036772864047, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003287085606503908.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sperax (SPA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Sperax הוא $ 22.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.94K. ההיצע במחזור של SPA הוא 2.05B, עם היצע כולל של 4615267291.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.96M.
Sperax (SPA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Speraxהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00036018
-3.23%
30 ימים
$ -0.004223
-28.13%
60 ימים
$ -0.001898
-14.96%
90 ימים
$ -0.006683
-38.25%
Sperax שינוי מחיר היום
היום,SPA רשם שינוי של $ -0.00036018 (-3.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sperax שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.004223 (-28.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sperax שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPA ראה שינוי של $ -0.001898 (-14.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sperax שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.006683 (-38.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sperax (SPA)?
Sperax Makes DeFi Services Accessible to All
Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes.
SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.
