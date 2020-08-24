עוד על SPA

Sperax סֵמֶל

Sperax מְחִיר(SPA)

1 SPA ל USDמחיר חי:

$0.010791
$0.010791$0.010791
-3.23%1D
USD
Sperax (SPA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:30:21 (UTC+8)

Sperax (SPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.010757
$ 0.010757$ 0.010757
24 שעות נמוך
$ 0.011304
$ 0.011304$ 0.011304
גבוה 24 שעות

$ 0.010757
$ 0.010757$ 0.010757

$ 0.011304
$ 0.011304$ 0.011304

$ 0.23986036772864047
$ 0.23986036772864047$ 0.23986036772864047

$ 0.003287085606503908
$ 0.003287085606503908$ 0.003287085606503908

0.00%

-3.23%

-5.61%

-5.61%

Sperax (SPA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.010791. במהלך 24 השעות האחרונות, SPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010757 לבין שיא של $ 0.011304, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23986036772864047, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003287085606503908.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sperax (SPA) מידע שוק

No.862

$ 22.10M
$ 22.10M$ 22.10M

$ 62.94K
$ 62.94K$ 62.94K

$ 53.96M
$ 53.96M$ 53.96M

2.05B
2.05B 2.05B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,615,267,291.67
4,615,267,291.67 4,615,267,291.67

40.96%

2020-08-24 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Sperax הוא $ 22.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.94K. ההיצע במחזור של SPA הוא 2.05B, עם היצע כולל של 4615267291.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.96M.

Sperax (SPA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Speraxהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00036018-3.23%
30 ימים$ -0.004223-28.13%
60 ימים$ -0.001898-14.96%
90 ימים$ -0.006683-38.25%
Sperax שינוי מחיר היום

היום,SPA רשם שינוי של $ -0.00036018 (-3.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sperax שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.004223 (-28.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sperax שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPA ראה שינוי של $ -0.001898 (-14.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sperax שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.006683 (-38.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sperax (SPA)?

בדוק את Sperax עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSperax (SPA)

Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

Sperax זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Speraxההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSPA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Speraxאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSperax לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Speraxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sperax (SPA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sperax (SPA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sperax.

בדוק את Sperax תחזית המחיר עכשיו‏!

Sperax (SPA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sperax (SPA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sperax (SPA)

מחפש איך לקנותSperax? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Speraxב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

Sperax מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sperax, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSperax הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sperax

כמה שווה Sperax (SPA) היום?
החי SPAהמחיר ב USD הוא 0.010791 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPA ל USD?
המחיר הנוכחי של SPA ל USD הוא $ 0.010791. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sperax?
שווי השוק של SPA הוא $ 22.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPA?
ההיצע במחזור של SPA הוא 2.05B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPA?
‏‏SPA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.23986036772864047 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPA?
SPA ‏‏רשם מחירATL של 0.003287085606503908 USD.
מהו נפח המסחר של SPA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPA הוא $ 62.94K USD.
האם SPA יעלה השנה?
SPA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:30:21 (UTC+8)

Sperax (SPA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SPA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SPA
SPA
USD
USD

1 SPA = 0.010791 USD

מסחרSPA

USDTSPA
$0.010791
$0.010791$0.010791
-3.32%

