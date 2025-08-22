עוד על SOULS

SOULS מידע על מחיר

SOULS מסמך לבן

SOULS אתר רשמי

SOULS טוקניומיקה

SOULS תחזית מחיר

SOULS היסטוריה

SOULS מדריך קנייה

SOULSממיר מטבעות לפיאט

SOULS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Unfettered Souls סֵמֶל

The Unfettered Souls מְחִיר(SOULS)

1 SOULS ל USDמחיר חי:

$0.000392
$0.000392$0.000392
-2.00%1D
USD
The Unfettered Souls (SOULS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:55 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000391
$ 0.000391$ 0.000391
24 שעות נמוך
$ 0.000401
$ 0.000401$ 0.000401
גבוה 24 שעות

$ 0.000391
$ 0.000391$ 0.000391

$ 0.000401
$ 0.000401$ 0.000401

$ 0.01715161352679461
$ 0.01715161352679461$ 0.01715161352679461

$ 0.000249381669055289
$ 0.000249381669055289$ 0.000249381669055289

0.00%

-2.00%

0.00%

0.00%

The Unfettered Souls (SOULS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000392. במהלך 24 השעות האחרונות, SOULS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000391 לבין שיא של $ 0.000401, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOULSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01715161352679461, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000249381669055289.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOULS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Unfettered Souls (SOULS) מידע שוק

No.2445

$ 448.68K
$ 448.68K$ 448.68K

$ 64.02K
$ 64.02K$ 64.02K

$ 882.00K
$ 882.00K$ 882.00K

1.14B
1.14B 1.14B

2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000

2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000

50.87%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של The Unfettered Souls הוא $ 448.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.02K. ההיצע במחזור של SOULS הוא 1.14B, עם היצע כולל של 2250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 882.00K.

The Unfettered Souls (SOULS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The Unfettered Soulsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000008-2.00%
30 ימים$ -0.000001-0.26%
60 ימים$ +0.000083+26.86%
90 ימים$ -0.000047-10.71%
The Unfettered Souls שינוי מחיר היום

היום,SOULS רשם שינוי של $ -0.000008 (-2.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Unfettered Souls שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000001 (-0.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Unfettered Souls שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOULS ראה שינוי של $ +0.000083 (+26.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Unfettered Souls שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000047 (-10.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Unfettered Souls (SOULS)?

בדוק את The Unfettered Souls עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Unfettered Soulsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSOULS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Unfettered Soulsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Unfettered Souls לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The Unfettered Soulsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Unfettered Souls (SOULS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Unfettered Souls (SOULS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Unfettered Souls.

בדוק את The Unfettered Souls תחזית המחיר עכשיו‏!

The Unfettered Souls (SOULS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Unfettered Souls (SOULS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOULS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The Unfettered Souls (SOULS)

מחפש איך לקנותThe Unfettered Souls? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Unfettered Soulsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SOULS למטבעות מקומיים

1 The Unfettered Souls(SOULS) ל VND
10.31548
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל AUD
A$0.00059976
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל GBP
0.00029008
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל EUR
0.0003332
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל USD
$0.000392
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל MYR
RM0.0016464
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל TRY
0.016072
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל JPY
¥0.057624
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל ARS
ARS$0.517832
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל RUB
0.0316932
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל INR
0.03433136
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל IDR
Rp6.42622848
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל KRW
0.54368832
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל PHP
0.02219896
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל EGP
￡E.0.01901592
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל BRL
R$0.00212464
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל CAD
C$0.00054096
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל BDT
0.04769072
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל NGN
0.5993876
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל COP
$1.57429552
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל ZAR
R.0.00687568
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל UAH
0.0162484
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל VES
Bs0.05488
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל CLP
$0.375928
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל PKR
Rs0.11113984
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל KZT
0.20973568
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל THB
฿0.01271256
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל TWD
NT$0.0119364
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל AED
د.إ0.00143864
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל CHF
Fr0.0003136
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל HKD
HK$0.00306152
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל AMD
֏0.14967344
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל MAD
.د.م0.003528
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל MXN
$0.00730688
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל SAR
ريال0.00147
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל PLN
0.00142688
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל RON
лв0.00169344
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל SEK
kr0.00373184
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל BGN
лв0.00065464
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל HUF
Ft0.13328784
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל CZK
0.00822808
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל KWD
د.ك0.00011956
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל ILS
0.00132104
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל AOA
Kz0.35733544
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל BHD
.د.ب0.000147784
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל BMD
$0.000392
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל DKK
kr0.00250096
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל HNL
L0.01026256
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל MUR
0.01789088
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל NAD
$0.00687176
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל NOK
kr0.00395528
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל NZD
$0.0006664
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל PAB
B/.0.000392
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל PGK
K0.00165424
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל QAR
ر.ق0.00142296
1 The Unfettered Souls(SOULS) ל RSD
дин.0.03927056

The Unfettered Souls מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The Unfettered Souls, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרThe Unfettered Souls הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The Unfettered Souls

כמה שווה The Unfettered Souls (SOULS) היום?
החי SOULSהמחיר ב USD הוא 0.000392 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOULS ל USD?
המחיר הנוכחי של SOULS ל USD הוא $ 0.000392. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Unfettered Souls?
שווי השוק של SOULS הוא $ 448.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOULS?
ההיצע במחזור של SOULS הוא 1.14B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOULS?
‏‏SOULS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01715161352679461 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOULS?
SOULS ‏‏רשם מחירATL של 0.000249381669055289 USD.
מהו נפח המסחר של SOULS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOULS הוא $ 64.02K USD.
האם SOULS יעלה השנה?
SOULS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOULS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:55 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SOULS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SOULS
SOULS
USD
USD

1 SOULS = 0.000392 USD

מסחרSOULS

USDTSOULS
$0.000392
$0.000392$0.000392
-2.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד