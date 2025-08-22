The Unfettered Souls (SOULS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000392. במהלך 24 השעות האחרונות, SOULS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000391 לבין שיא של $ 0.000401, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOULSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01715161352679461, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000249381669055289.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOULS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
The Unfettered Souls (SOULS) מידע שוק
$ 448.68K
$ 64.02K
$ 882.00K
1.14B
2,250,000,000
2,250,000,000
50.87%
MATIC
שווי השוק הנוכחי של The Unfettered Souls הוא $ 448.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.02K. ההיצע במחזור של SOULS הוא 1.14B, עם היצע כולל של 2250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 882.00K.
The Unfettered Souls (SOULS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של The Unfettered Soulsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000008
-2.00%
30 ימים
$ -0.000001
-0.26%
60 ימים
$ +0.000083
+26.86%
90 ימים
$ -0.000047
-10.71%
The Unfettered Souls שינוי מחיר היום
היום,SOULS רשם שינוי של $ -0.000008 (-2.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
The Unfettered Souls שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000001 (-0.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
The Unfettered Souls שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOULS ראה שינוי של $ +0.000083 (+26.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
The Unfettered Souls שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000047 (-10.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Unfettered Souls (SOULS)?
The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.
The Unfettered Souls זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Unfettered Soulsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSOULS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Unfettered Soulsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Unfettered Souls לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
The Unfettered Soulsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה The Unfettered Souls (SOULS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Unfettered Souls (SOULS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Unfettered Souls.
הבנת הטוקנומיקה של The Unfettered Souls (SOULS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOULS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות The Unfettered Souls (SOULS)
מחפש איך לקנותThe Unfettered Souls? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Unfettered Soulsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.