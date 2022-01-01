The Unfettered Souls (SOULS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי The Unfettered Souls (SOULS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

The Unfettered Souls (SOULS) מידע The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. אתר רשמי: https://theunfettered.io/ מסמך לבן: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 קנה SOULSעכשיו!

The Unfettered Souls (SOULS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור The Unfettered Souls (SOULS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 448.68K $ 448.68K $ 448.68K ההיצע הכולל: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B אספקה במחזור: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (שווי מדולל מלא): $ 882.00K $ 882.00K $ 882.00K שיא כל הזמנים: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 שפל כל הזמנים: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 מחיר נוכחי: $ 0.000392 $ 0.000392 $ 0.000392 למידע נוסף על The Unfettered Souls (SOULS) מחיר

The Unfettered Souls (SOULS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של The Unfettered Souls (SOULS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOULS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOULSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOULSטוקניומיקה, חקרו אתSOULSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SOULS מעוניין להוסיף את The Unfettered Souls (SOULS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SOULS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SOULS ב-MEXC עכשיו!

The Unfettered Souls (SOULS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOULSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOULS עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOULS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOULS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOULS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOULSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

