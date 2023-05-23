SOULS

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

שֵׁםSOULS

דירוגNo.2456

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור1,144,598,660

מקסימום היצע2,250,000,000

אספקה כוללת2,250,000,000

שיעור מחזור0.5087%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.01715161352679461,2023-05-23

המחיר הנמוך ביותר0.000249381669055289,2025-07-02

בלוקצ'יין ציבוריMATIC

