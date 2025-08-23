Soldex (SOLX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00014655. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00014 לבין שיא של $ 0.00017689, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.10897951246649494, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000026885078873052.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLX השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -14.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Soldex (SOLX) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Soldex הוא $ 61.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.08K. ההיצע במחזור של SOLX הוא 420.41M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.28K.
Soldex (SOLX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Soldexהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000244136
-14.28%
30 ימים
$ -0.00000229
-1.54%
60 ימים
$ -0.00008502
-36.72%
90 ימים
$ -0.00010886
-42.63%
Soldex שינוי מחיר היום
היום,SOLX רשם שינוי של $ -0.0000244136 (-14.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Soldex שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000229 (-1.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Soldex שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOLX ראה שינוי של $ -0.00008502 (-36.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Soldex שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00010886 (-42.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Soldex (SOLX)?
The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.