SOLVEX (SOLVEX) טבלת מחירים חיה
SOLVEX (SOLVEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0334
$ 0.0334$ 0.0334
24 שעות נמוך
$ 0.0362
$ 0.0362$ 0.0362
גבוה 24 שעות

$ 0.0334
$ 0.0334$ 0.0334

$ 0.0362
$ 0.0362$ 0.0362

$ 4.816578682593375
$ 4.816578682593375$ 4.816578682593375

$ 0.002923721992189495
$ 0.002923721992189495$ 0.002923721992189495

-1.13%

-1.68%

+12.86%

+12.86%

SOLVEX (SOLVEX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0351. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLVEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0334 לבין שיא של $ 0.0362, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLVEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.816578682593375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002923721992189495.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLVEX השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -1.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLVEX (SOLVEX) מידע שוק

No.1144

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 29.37K
$ 29.37K$ 29.37K

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

49.53M
49.53M 49.53M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של SOLVEX הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.37K. ההיצע במחזור של SOLVEX הוא 49.53M, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.76M.

SOLVEX (SOLVEX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SOLVEXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006-1.68%
30 ימים$ -0.0193-35.48%
60 ימים$ -0.0504-58.95%
90 ימים$ -0.2374-87.12%
SOLVEX שינוי מחיר היום

היום,SOLVEX רשם שינוי של $ -0.0006 (-1.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SOLVEX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0193 (-35.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SOLVEX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOLVEX ראה שינוי של $ -0.0504 (-58.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SOLVEX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2374 (-87.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SOLVEX (SOLVEX)?

בדוק את SOLVEX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSOLVEX (SOLVEX)

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

SOLVEX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SOLVEXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSOLVEX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SOLVEXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSOLVEX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SOLVEXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SOLVEX (SOLVEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SOLVEX (SOLVEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SOLVEX.

בדוק את SOLVEX תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLVEX (SOLVEX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SOLVEX (SOLVEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLVEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SOLVEX (SOLVEX)

מחפש איך לקנותSOLVEX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SOLVEXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SOLVEX למטבעות מקומיים

SOLVEX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SOLVEX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSOLVEX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SOLVEX

כמה שווה SOLVEX (SOLVEX) היום?
החי SOLVEXהמחיר ב USD הוא 0.0351 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLVEX ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLVEX ל USD הוא $ 0.0351. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SOLVEX?
שווי השוק של SOLVEX הוא $ 1.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLVEX?
ההיצע במחזור של SOLVEX הוא 49.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLVEX?
‏‏SOLVEX השיג מחיר שיא (ATH) של 4.816578682593375 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLVEX?
SOLVEX ‏‏רשם מחירATL של 0.002923721992189495 USD.
מהו נפח המסחר של SOLVEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLVEX הוא $ 29.37K USD.
האם SOLVEX יעלה השנה?
SOLVEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLVEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
