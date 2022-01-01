SOLVEX (SOLVEX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SOLVEX (SOLVEX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SOLVEX (SOLVEX) מידע Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world. אתר רשמי: https://solvex.network/ מסמך לבן: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c קנה SOLVEXעכשיו!

SOLVEX (SOLVEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SOLVEX (SOLVEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M ההיצע הכולל: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M אספקה במחזור: $ 49.53M $ 49.53M $ 49.53M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M שיא כל הזמנים: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 שפל כל הזמנים: $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 מחיר נוכחי: $ 0.0317 $ 0.0317 $ 0.0317 למידע נוסף על SOLVEX (SOLVEX) מחיר

SOLVEX (SOLVEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SOLVEX (SOLVEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOLVEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOLVEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOLVEXטוקניומיקה, חקרו אתSOLVEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SOLVEX (SOLVEX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOLVEXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOLVEX עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOLVEX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOLVEX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOLVEX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOLVEXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

