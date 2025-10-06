Solaxy מחיר היום

מחיר Solaxy (SOLAXY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0002029, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLAXY ל USD הוא $ 0.0002029 לכל SOLAXY.

Solaxy כרגע מדורג במקום #3412 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SOLAXY. ב‑24 השעות האחרונות, SOLAXY סחר בין $ 0.0001986 (נמוך) ל $ 0.0002234 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.001838649580592757, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00058806293830282.

ביצועים לטווח קצר, SOLAXY נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -22.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 435.99K.

Solaxy (SOLAXY) מידע שוק

דירוג No.3412 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 435.99K$ 435.99K $ 435.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.90M$ 20.90M $ 20.90M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 102,999,999,899 102,999,999,899 102,999,999,899 אספקה כוללת 82,999,999,899 82,999,999,899 82,999,999,899 בלוקצ'יין ציבורי ETH

