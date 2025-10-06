Snowflake מחיר היום

מחיר Snowflake (SNOWON) בזמן אמת היום הוא $ 249.14, עם שינוי של 2.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNOWON ל USD הוא $ 249.14 לכל SNOWON.

Snowflake כרגע מדורג במקום #2164 לפי שווי שוק של $ 821.16K, עם היצע במחזור של 3.30K SNOWON. ב‑24 השעות האחרונות, SNOWON סחר בין $ 248.29 (נמוך) ל $ 260.47 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 584.2352232899101, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 214.69891424490774.

ביצועים לטווח קצר, SNOWON נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו -7.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 78.93K.

Snowflake (SNOWON) מידע שוק

דירוג No.2164 שווי שוק $ 821.16K$ 821.16K $ 821.16K נפח (24 שעות) $ 78.93K$ 78.93K $ 78.93K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 821.16K$ 821.16K $ 821.16K אספקת מחזור 3.30K 3.30K 3.30K אספקה כוללת 3,295.96665589 3,295.96665589 3,295.96665589 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Snowflake הוא $ 821.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 78.93K. ההיצע במחזור של SNOWON הוא 3.30K, עם היצע כולל של 3295.96665589. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 821.16K.