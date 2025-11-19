Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר (USD)

קבל Snowflake תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SNOWON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Snowflake תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, Snowflake ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 253.21 בשנת 2025.

Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, Snowflake ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 265.8705 בשנת 2026.

Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SNOWON הוא $ 279.1640 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Snowflake (SNOWON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SNOWON הוא $ 293.1222 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SNOWON הוא $ 307.7783 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SNOWON הוא $ 323.1672 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של Snowflake עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 526.4054.

Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של Snowflake עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 857.4589.

שָׁנָה מחיר צְמִיחָה
2025 $ 253.21 0.00%

2026 $ 265.8705 5.00%

2027 $ 279.1640 10.25%

2028 $ 293.1222 15.76%

2029 $ 307.7783 21.55%

2030 $ 323.1672 27.63%

2031 $ 339.3256 34.01%

2032 $ 356.2918 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 374.1064 47.75%

2034 $ 392.8118 55.13%

2035 $ 412.4524 62.89%

2036 $ 433.0750 71.03%

2037 $ 454.7287 79.59%

2038 $ 477.4652 88.56%

2039 $ 501.3384 97.99%

2040 $ 526.4054 107.89% הצג עוד לטווח קצר Snowflake תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 253.21 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 253.2446 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 253.4528 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 254.2505 0.41% Snowflake (SNOWON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSNOWONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $253.21 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Snowflake (SNOWON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSNOWON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $253.2446 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Snowflake (SNOWON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSNOWON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $253.4528 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Snowflake (SNOWON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSNOWON הוא $254.2505 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Snowflake מחיר נוכחי $ 253.21$ 253.21 $ 253.21 שינוי מחיר (24 שעות) +1.16% שווי שוק $ 834.14K$ 834.14K $ 834.14K אספקת מחזור 3.30K 3.30K 3.30K נפח (24 שעות) $ 89.27K$ 89.27K $ 89.27K נפח (24 שעות) -- המחיר SNOWON העדכני הוא $ 253.21. יש לו שינוי של +1.16% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 89.27Kב 24 שעות. בנוסף, SNOWON יש כמות במעגל של 3.30K ושווי שוק כולל של $ 834.14K. צפה SNOWON במחיר חי

Snowflake מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSnowflakeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSnowflake הוא 253.08USD. היצע במחזור של Snowflake(SNOWON) הוא 0.00 SNOWON , מה שמעניק לו שווי שוק של $834.14K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -3.1299 $ 256.7 $ 247.64

7 ימים -0.05% $ -16.0099 $ 275.65 $ 244.15

30 ימים 0.05% $ 11.1399 $ 714.24 $ 238.33 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Snowflake הראה תנועת מחירים של $-3.1299 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Snowflake נסחר בשיא של $275.65 ושפל של $244.15 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSNOWON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Snowflake חווה 0.05% שינוי, המשקף בערך $11.1399 לערכו. זה מצביע על כך ש SNOWON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Snowflake המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה SNOWON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Snowflake (SNOWON) מודול חיזוי מחיר עובד? Snowflake מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SNOWONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSnowflake לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SNOWON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Snowflake. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSNOWON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSNOWON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Snowflake.

מדוע SNOWON חיזוי מחירים חשוב?

SNOWON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

