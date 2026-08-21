SN51 מחיר היום

מחיר SN51 (SN51) בזמן אמת היום הוא ₪ 17.46, עם שינוי של 6.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN51 ל ILS הוא ₪ 17.46 לכל SN51.

SN51 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SN51. ב‑24 השעות האחרונות, SN51 סחר בין ₪ 15.93 (נמוך) ל ₪ 17.46 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SN51 נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו +16.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 19.78K.

SN51 (SN51) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 19.78K₪ 19.78K ₪ 19.78K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 366.66M₪ 366.66M ₪ 366.66M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 21,000,000 21,000,000 21,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TAO

שווי השוק הנוכחי של SN51 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 19.78K. ההיצע במחזור של SN51 הוא --, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 366.66M.