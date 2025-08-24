עוד על SKORAI

SKORAI מידע על מחיר

SKORAI מסמך לבן

SKORAI אתר רשמי

SKORAI טוקניומיקה

SKORAI תחזית מחיר

SKORAI היסטוריה

SKORAI מדריך קנייה

SKORAIממיר מטבעות לפיאט

SKORAI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SKOR סֵמֶל

SKOR מְחִיר(SKORAI)

1 SKORAI ל USDמחיר חי:

$0.18206
$0.18206$0.18206
-0.61%1D
USD
SKOR (SKORAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:59 (UTC+8)

SKOR (SKORAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.18135
$ 0.18135$ 0.18135
24 שעות נמוך
$ 0.18334
$ 0.18334$ 0.18334
גבוה 24 שעות

$ 0.18135
$ 0.18135$ 0.18135

$ 0.18334
$ 0.18334$ 0.18334

--
----

--
----

+0.13%

-0.61%

-1.19%

-1.19%

SKOR (SKORAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.18206. במהלך 24 השעות האחרונות, SKORAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.18135 לבין שיא של $ 0.18334, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKORAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKORAI השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -0.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SKOR (SKORAI) מידע שוק

--
----

$ 213.76K
$ 213.76K$ 213.76K

$ 182.06M
$ 182.06M$ 182.06M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של SKOR הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 213.76K. ההיצע במחזור של SKORAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.06M.

SKOR (SKORAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SKORהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0011174-0.61%
30 ימים$ -0.0282-13.42%
60 ימים$ +0.00316+1.76%
90 ימים$ -0.02588-12.45%
SKOR שינוי מחיר היום

היום,SKORAI רשם שינוי של $ -0.0011174 (-0.61%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SKOR שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0282 (-13.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SKOR שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SKORAI ראה שינוי של $ +0.00316 (+1.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SKOR שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02588 (-12.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SKOR (SKORAI)?

בדוק את SKOR עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSKOR (SKORAI)

SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style.

SKOR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SKORההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSKORAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SKORאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSKOR לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SKORתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SKOR (SKORAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SKOR (SKORAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SKOR.

בדוק את SKOR תחזית המחיר עכשיו‏!

SKOR (SKORAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SKOR (SKORAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKORAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SKOR (SKORAI)

מחפש איך לקנותSKOR? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SKORב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SKORAI למטבעות מקומיים

1 SKOR(SKORAI) ל VND
4,790.9089
1 SKOR(SKORAI) ל AUD
A$0.2785518
1 SKOR(SKORAI) ל GBP
0.1347244
1 SKOR(SKORAI) ל EUR
0.154751
1 SKOR(SKORAI) ל USD
$0.18206
1 SKOR(SKORAI) ל MYR
RM0.764652
1 SKOR(SKORAI) ל TRY
7.4626394
1 SKOR(SKORAI) ל JPY
¥26.76282
1 SKOR(SKORAI) ל ARS
ARS$244.3754968
1 SKOR(SKORAI) ל RUB
14.6904214
1 SKOR(SKORAI) ל INR
15.9357118
1 SKOR(SKORAI) ל IDR
Rp2,936.4512018
1 SKOR(SKORAI) ל KRW
252.8594928
1 SKOR(SKORAI) ל PHP
10.3118784
1 SKOR(SKORAI) ל EGP
￡E.8.8335512
1 SKOR(SKORAI) ל BRL
R$0.983124
1 SKOR(SKORAI) ל CAD
C$0.2512428
1 SKOR(SKORAI) ל BDT
22.1494196
1 SKOR(SKORAI) ל NGN
278.378843
1 SKOR(SKORAI) ל COP
$731.1638836
1 SKOR(SKORAI) ל ZAR
R.3.1987942
1 SKOR(SKORAI) ל UAH
7.546387
1 SKOR(SKORAI) ל VES
Bs25.4884
1 SKOR(SKORAI) ל CLP
$174.7776
1 SKOR(SKORAI) ל PKR
Rs51.6176512
1 SKOR(SKORAI) ל KZT
97.4093824
1 SKOR(SKORAI) ל THB
฿5.9042058
1 SKOR(SKORAI) ל TWD
NT$5.543727
1 SKOR(SKORAI) ל AED
د.إ0.6681602
1 SKOR(SKORAI) ל CHF
Fr0.145648
1 SKOR(SKORAI) ל HKD
HK$1.4218886
1 SKOR(SKORAI) ל AMD
֏69.6998504
1 SKOR(SKORAI) ל MAD
.د.م1.63854
1 SKOR(SKORAI) ל MXN
$3.3808542
1 SKOR(SKORAI) ל SAR
ريال0.682725
1 SKOR(SKORAI) ל PLN
0.6626984
1 SKOR(SKORAI) ל RON
лв0.7864992
1 SKOR(SKORAI) ל SEK
kr1.7350318
1 SKOR(SKORAI) ל BGN
лв0.3040402
1 SKOR(SKORAI) ל HUF
Ft61.8603468
1 SKOR(SKORAI) ל CZK
3.8214394
1 SKOR(SKORAI) ל KWD
د.ك0.0555283
1 SKOR(SKORAI) ל ILS
0.6117216
1 SKOR(SKORAI) ל AOA
Kz165.9604342
1 SKOR(SKORAI) ל BHD
.د.ب0.06863662
1 SKOR(SKORAI) ל BMD
$0.18206
1 SKOR(SKORAI) ל DKK
kr1.1615428
1 SKOR(SKORAI) ל HNL
L4.7663308
1 SKOR(SKORAI) ל MUR
8.3092184
1 SKOR(SKORAI) ל NAD
$3.1915118
1 SKOR(SKORAI) ל NOK
kr1.8351648
1 SKOR(SKORAI) ל NZD
$0.309502
1 SKOR(SKORAI) ל PAB
B/.0.18206
1 SKOR(SKORAI) ל PGK
K0.7682932
1 SKOR(SKORAI) ל QAR
ر.ق0.6608778
1 SKOR(SKORAI) ל RSD
дин.18.242412

SKOR מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SKOR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSKOR הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SKOR

כמה שווה SKOR (SKORAI) היום?
החי SKORAIהמחיר ב USD הוא 0.18206 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKORAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SKORAI ל USD הוא $ 0.18206. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SKOR?
שווי השוק של SKORAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKORAI?
ההיצע במחזור של SKORAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKORAI?
‏‏SKORAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKORAI?
SKORAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SKORAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKORAI הוא $ 213.76K USD.
האם SKORAI יעלה השנה?
SKORAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKORAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:59 (UTC+8)

SKOR (SKORAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SKORAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SKORAI
SKORAI
USD
USD

1 SKORAI = 0.18206 USD

מסחרSKORAI

USDTSKORAI
$0.18206
$0.18206$0.18206
-0.45%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד