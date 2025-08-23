עוד על SKATE

Skate סֵמֶל

Skate מְחִיר(SKATE)

$0.04415
+2.74%1D
USD
Skate (SKATE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:43 (UTC+8)

Skate (SKATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.00%

+2.74%

+2.08%

+2.08%

Skate (SKATE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04414. במהלך 24 השעות האחרונות, SKATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04223 לבין שיא של $ 0.04467, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15302029519787702, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.032356110373889.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKATE השתנה ב +1.00% במהלך השעה האחרונה, +2.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skate (SKATE) מידע שוק

No.1190

21.32%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Skate הוא $ 9.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 92.43K. ההיצע במחזור של SKATE הוא 213.29M, עם היצע כולל של 999999978.4079046. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.14M.

Skate (SKATE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Skateהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0011774+2.74%
30 ימים$ +0.00116+2.69%
60 ימים$ +0.00489+12.45%
90 ימים$ +0.03414+341.40%
Skate שינוי מחיר היום

היום,SKATE רשם שינוי של $ +0.0011774 (+2.74%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Skate שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00116 (+2.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Skate שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SKATE ראה שינוי של $ +0.00489 (+12.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Skate שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03414 (+341.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Skate (SKATE)?

בדוק את Skate עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSkate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Skateההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSKATE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Skateאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSkate לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Skateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Skate (SKATE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Skate (SKATE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Skate.

בדוק את Skate תחזית המחיר עכשיו‏!

Skate (SKATE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Skate (SKATE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKATE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Skate (SKATE)

מחפש איך לקנותSkate? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Skateב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Skate מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Skate, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSkate הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Skate

כמה שווה Skate (SKATE) היום?
החי SKATEהמחיר ב USD הוא 0.04414 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKATE ל USD?
המחיר הנוכחי של SKATE ל USD הוא $ 0.04414. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Skate?
שווי השוק של SKATE הוא $ 9.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKATE?
ההיצע במחזור של SKATE הוא 213.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKATE?
‏‏SKATE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.15302029519787702 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKATE?
SKATE ‏‏רשם מחירATL של 0.032356110373889 USD.
מהו נפח המסחר של SKATE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKATE הוא $ 92.43K USD.
האם SKATE יעלה השנה?
SKATE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKATE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

