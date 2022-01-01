Skate (SKATE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Skate (SKATE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Skate (SKATE) מידע Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. אתר רשמי: https://skatechain.org מסמך לבן: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 קנה SKATEעכשיו!

Skate (SKATE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Skate (SKATE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.98M $ 8.98M $ 8.98M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 213.29M $ 213.29M $ 213.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.09M $ 42.09M $ 42.09M שיא כל הזמנים: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 שפל כל הזמנים: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 מחיר נוכחי: $ 0.04209 $ 0.04209 $ 0.04209 למידע נוסף על Skate (SKATE) מחיר

Skate (SKATE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Skate (SKATE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SKATE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SKATEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SKATEטוקניומיקה, חקרו אתSKATEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SKATE מעוניין להוסיף את Skate (SKATE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SKATE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SKATE ב-MEXC עכשיו!

Skate (SKATE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SKATEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SKATE עכשיו את היסטוריית המחירים!

SKATE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SKATE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SKATE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SKATEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

