מחיר Simon the Gator בזמן אמת היום הוא 0.0000549 USD.SIMON שווי השוק הוא 35,506.72752157913247 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר SIMON ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על SIMON

SIMON מידע על מחיר

מה זה SIMON

SIMON אתר רשמי

SIMON טוקניומיקה

SIMON תחזית מחיר

SIMON היסטוריה

SIMON מדריך קנייה

Simon the Gator סֵמֶל

Simon the Gator מְחִיר(SIMON)

1 SIMON ל USDמחיר חי:

$0.0000549
-2.13%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:44:58 (UTC+8)

Simon the Gator מחיר היום

מחיר Simon the Gator (SIMON) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000549, עם שינוי של 2.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIMON ל USD הוא $ 0.0000549 לכל SIMON.

Simon the Gator כרגע מדורג במקום #3326 לפי שווי שוק של $ 35.51K, עם היצע במחזור של 646.75M SIMON. ב‑24 השעות האחרונות, SIMON סחר בין $ 0.0000519 (נמוך) ל $ 0.0000581 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00509385059964004, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000055892572185066.

ביצועים לטווח קצר, SIMON נע ב +1.85% בשעה האחרונה ו -43.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.60K.

Simon the Gator (SIMON) מידע שוק

No.3326

$ 35.51K
$ 7.60K
$ 37.88K
646.75M
690,000,000
690,000,000
93.73%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Simon the Gator הוא $ 35.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.60K. ההיצע במחזור של SIMON הוא 646.75M, עם היצע כולל של 690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.88K.

Simon the Gator היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000519
24 שעות נמוך
$ 0.0000581
גבוה 24 שעות

$ 0.0000519
$ 0.0000581
$ 0.00509385059964004
$ 0.000055892572185066
+1.85%

-2.13%

-43.11%

-43.11%

Simon the Gator (SIMON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Simon the Gatorהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000001195-2.13%
30 ימים$ -0.0000461-45.65%
60 ימים$ -0.0007641-93.30%
90 ימים$ -0.0009451-94.51%
Simon the Gator שינוי מחיר היום

היום,SIMON רשם שינוי של $ -0.000001195 (-2.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Simon the Gator שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000461 (-45.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Simon the Gator שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SIMON ראה שינוי של $ -0.0007641 (-93.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Simon the Gator שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0009451 (-94.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Simon the Gator (SIMON)?

בדוק את Simon the Gator עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Simon the Gator

Simon the Gator (SIMON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SIMON הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Simon the Gator (SIMON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Simon the Gator עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Simon the Gator יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור SIMON תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Simon the Gator תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Simon the Gator

מוכן להתחיל עם Simon the Gator? קניית SIMON מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Simon the Gator. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Simon the Gator (SIMON) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-646.75M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וSimon the Gatorיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Simon the Gator (SIMON) מדריך

מה אפשר לעשות עם Simon the Gator

החזקת Simon the Gator מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Simon the Gator (SIMON) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהSimon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Simon the Gator, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSimon the Gator הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Simon the Gator

כמה שווה 1 Simon the Gator ב-2030?
אם Simon the Gator תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Simon the Gator מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
Simon the Gator (SIMON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על Simon the Gator

SIMON USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב SIMON עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של SIMON USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Simon the Gator (SIMON) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Simon the Gator מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSIMON
$0.0000549
$0.0000549
-1.78%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0046933

$0.00000000392

$0.0000000000003900

$0.0090024

$0.01588

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

