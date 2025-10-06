Simon the Gator מחיר היום

מחיר Simon the Gator (SIMON) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000549, עם שינוי של 2.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIMON ל USD הוא $ 0.0000549 לכל SIMON.

Simon the Gator כרגע מדורג במקום #3326 לפי שווי שוק של $ 35.51K, עם היצע במחזור של 646.75M SIMON. ב‑24 השעות האחרונות, SIMON סחר בין $ 0.0000519 (נמוך) ל $ 0.0000581 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00509385059964004, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000055892572185066.

ביצועים לטווח קצר, SIMON נע ב +1.85% בשעה האחרונה ו -43.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.60K.

Simon the Gator (SIMON) מידע שוק

דירוג No.3326 שווי שוק $ 35.51K$ 35.51K $ 35.51K נפח (24 שעות) $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.88K$ 37.88K $ 37.88K אספקת מחזור 646.75M 646.75M 646.75M מקסימום היצע 690,000,000 690,000,000 690,000,000 אספקה כוללת 690,000,000 690,000,000 690,000,000 שיעור מחזור 93.73% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Simon the Gator הוא $ 35.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.60K. ההיצע במחזור של SIMON הוא 646.75M, עם היצע כולל של 690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.88K.