Simon the Gator (SIMON) טוקנומיקה

Simon the Gator (SIMON) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Simon the Gator (SIMON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:23:56 (UTC+8)
USD

Simon the Gator (SIMON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Simon the Gator (SIMON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 34.67K
$ 34.67K$ 34.67K
ההיצע הכולל:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
אספקה במחזור:
$ 646.75M
$ 646.75M$ 646.75M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K
שיא כל הזמנים:
$ 0.003649
$ 0.003649$ 0.003649
שפל כל הזמנים:
$ 0.000055892572185066
$ 0.000055892572185066$ 0.000055892572185066
מחיר נוכחי:
$ 0.0000536
$ 0.0000536$ 0.0000536

Simon the Gator (SIMON) מידע

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

אתר רשמי:
https://simonthegator.com/
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Simon the Gator (SIMON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Simon the Gator (SIMON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SIMON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SIMONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SIMONטוקניומיקה, חקרו אתSIMONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SIMON

מעוניין להוסיף את Simon the Gator (SIMON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SIMON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Simon the Gator (SIMON) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של SIMONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

SIMON חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SIMON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SIMON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות