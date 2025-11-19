Simon the Gator (SIMON) טוקנומיקה
Simon the Gator (SIMON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Simon the Gator (SIMON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Simon the Gator (SIMON) מידע
Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.
Simon the Gator (SIMON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Simon the Gator (SIMON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SIMON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SIMONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SIMONטוקניומיקה, חקרו אתSIMONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
איך לקנות SIMON
מעוניין להוסיף את Simon the Gator (SIMON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SIMON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.
Simon the Gator (SIMON) היסטוריית מחירים
ניתוח היסטוריית המחירים של SIMONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.
SIMON חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן SIMON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SIMON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.
אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות
קנה Simon the Gator (SIMON)
סְכוּם
1 SIMON = 0.0000536 USD
מסחר Simon the Gator (SIMON)
HOT
מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק
נפח TOP
מטבעות הקריפטו עם נפח המסחר הגבוה ביותר
נוסף לאחרונה
מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר
המרוויחים המובילים
העולים המובילים בקריפטו ב 24 שעות שכל סוחר צריך לשים לב אליהם
OMNILABS
OMNILABS
+318.70%
HAiO
HAIO
+267.50%
United Protocol
UT
+208.59%
REWARDS ON PROJECT
RWD
+195.08%
LuckyMeme
LUCKY
+70.21%