עוד על SILO

SILO מידע על מחיר

SILO מסמך לבן

SILO אתר רשמי

SILO טוקניומיקה

SILO תחזית מחיר

SILO היסטוריה

SILO מדריך קנייה

SILOממיר מטבעות לפיאט

SILO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Silo Finance סֵמֶל

Silo Finance מְחִיר(SILO)

1 SILO ל USDמחיר חי:

$0.02166
$0.02166$0.02166
-4.37%1D
USD
Silo Finance (SILO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:40:17 (UTC+8)

Silo Finance (SILO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02166
$ 0.02166$ 0.02166
24 שעות נמוך
$ 0.02312
$ 0.02312$ 0.02312
גבוה 24 שעות

$ 0.02166
$ 0.02166$ 0.02166

$ 0.02312
$ 0.02312$ 0.02312

$ 0.9598865807442589
$ 0.9598865807442589$ 0.9598865807442589

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-4.37%

+2.60%

+2.60%

Silo Finance (SILO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02166. במהלך 24 השעות האחרונות, SILO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02166 לבין שיא של $ 0.02312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SILOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9598865807442589, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SILO השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Silo Finance (SILO) מידע שוק

No.3664

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.94K
$ 2.94K$ 2.94K

$ 21.66M
$ 21.66M$ 21.66M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

824,652,511.3437709
824,652,511.3437709 824,652,511.3437709

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Silo Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.94K. ההיצע במחזור של SILO הוא 0.00, עם היצע כולל של 824652511.3437709. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.66M.

Silo Finance (SILO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Silo Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0009898-4.37%
30 ימים$ -0.00721-24.98%
60 ימים$ -0.02333-51.86%
90 ימים$ -0.01834-45.85%
Silo Finance שינוי מחיר היום

היום,SILO רשם שינוי של $ -0.0009898 (-4.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Silo Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00721 (-24.98%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Silo Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SILO ראה שינוי של $ -0.02333 (-51.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Silo Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01834 (-45.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Silo Finance (SILO)?

בדוק את Silo Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSilo Finance (SILO)

Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets.

Silo Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Silo Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSILO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Silo Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSilo Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Silo Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Silo Finance (SILO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Silo Finance (SILO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Silo Finance.

בדוק את Silo Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Silo Finance (SILO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Silo Finance (SILO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SILO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Silo Finance (SILO)

מחפש איך לקנותSilo Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Silo Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SILO למטבעות מקומיים

1 Silo Finance(SILO) ל VND
569.9829
1 Silo Finance(SILO) ל AUD
A$0.0331398
1 Silo Finance(SILO) ל GBP
0.0160284
1 Silo Finance(SILO) ל EUR
0.018411
1 Silo Finance(SILO) ל USD
$0.02166
1 Silo Finance(SILO) ל MYR
RM0.090972
1 Silo Finance(SILO) ל TRY
0.88806
1 Silo Finance(SILO) ל JPY
¥3.18402
1 Silo Finance(SILO) ל ARS
ARS$28.61286
1 Silo Finance(SILO) ל RUB
1.751211
1 Silo Finance(SILO) ל INR
1.8969828
1 Silo Finance(SILO) ל IDR
Rp355.0819104
1 Silo Finance(SILO) ל KRW
30.0415536
1 Silo Finance(SILO) ל PHP
1.2266058
1 Silo Finance(SILO) ל EGP
￡E.1.0507266
1 Silo Finance(SILO) ל BRL
R$0.1173972
1 Silo Finance(SILO) ל CAD
C$0.0298908
1 Silo Finance(SILO) ל BDT
2.6351556
1 Silo Finance(SILO) ל NGN
33.119223
1 Silo Finance(SILO) ל COP
$86.9878596
1 Silo Finance(SILO) ל ZAR
R.0.3799164
1 Silo Finance(SILO) ל UAH
0.897807
1 Silo Finance(SILO) ל VES
Bs3.0324
1 Silo Finance(SILO) ל CLP
$20.77194
1 Silo Finance(SILO) ל PKR
Rs6.1410432
1 Silo Finance(SILO) ל KZT
11.5889664
1 Silo Finance(SILO) ל THB
฿0.7024338
1 Silo Finance(SILO) ל TWD
NT$0.659547
1 Silo Finance(SILO) ל AED
د.إ0.0794922
1 Silo Finance(SILO) ל CHF
Fr0.017328
1 Silo Finance(SILO) ל HKD
HK$0.1691646
1 Silo Finance(SILO) ל AMD
֏8.2702212
1 Silo Finance(SILO) ל MAD
.د.م0.19494
1 Silo Finance(SILO) ל MXN
$0.4037424
1 Silo Finance(SILO) ל SAR
ريال0.081225
1 Silo Finance(SILO) ל PLN
0.0788424
1 Silo Finance(SILO) ל RON
лв0.0935712
1 Silo Finance(SILO) ל SEK
kr0.2062032
1 Silo Finance(SILO) ל BGN
лв0.0361722
1 Silo Finance(SILO) ל HUF
Ft7.3648332
1 Silo Finance(SILO) ל CZK
0.4546434
1 Silo Finance(SILO) ל KWD
د.ك0.0066063
1 Silo Finance(SILO) ל ILS
0.0729942
1 Silo Finance(SILO) ל AOA
Kz19.7446062
1 Silo Finance(SILO) ל BHD
.د.ب0.00816582
1 Silo Finance(SILO) ל BMD
$0.02166
1 Silo Finance(SILO) ל DKK
kr0.1381908
1 Silo Finance(SILO) ל HNL
L0.5670588
1 Silo Finance(SILO) ל MUR
0.9885624
1 Silo Finance(SILO) ל NAD
$0.3796998
1 Silo Finance(SILO) ל NOK
kr0.2185494
1 Silo Finance(SILO) ל NZD
$0.036822
1 Silo Finance(SILO) ל PAB
B/.0.02166
1 Silo Finance(SILO) ל PGK
K0.0914052
1 Silo Finance(SILO) ל QAR
ر.ق0.0786258
1 Silo Finance(SILO) ל RSD
дин.2.1698988

Silo Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Silo Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSilo Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Silo Finance

כמה שווה Silo Finance (SILO) היום?
החי SILOהמחיר ב USD הוא 0.02166 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SILO ל USD?
המחיר הנוכחי של SILO ל USD הוא $ 0.02166. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Silo Finance?
שווי השוק של SILO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SILO?
ההיצע במחזור של SILO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SILO?
‏‏SILO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9598865807442589 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SILO?
SILO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SILO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SILO הוא $ 2.94K USD.
האם SILO יעלה השנה?
SILO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SILO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:40:17 (UTC+8)

Silo Finance (SILO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SILO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SILO
SILO
USD
USD

1 SILO = 0.02166 USD

מסחרSILO

USDTSILO
$0.02166
$0.02166$0.02166
-4.37%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד