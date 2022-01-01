Silo Finance (SILO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Silo Finance (SILO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Silo Finance (SILO) מידע Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. אתר רשמי: https://www.silo.finance/ מסמך לבן: https://docs.silo.finance/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 קנה SILOעכשיו!

Silo Finance (SILO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Silo Finance (SILO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 824.75M $ 824.75M $ 824.75M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.40M $ 21.40M $ 21.40M שיא כל הזמנים: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 למידע נוסף על Silo Finance (SILO) מחיר

Silo Finance (SILO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Silo Finance (SILO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SILO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SILOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SILOטוקניומיקה, חקרו אתSILOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SILO מעוניין להוסיף את Silo Finance (SILO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SILO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SILO ב-MEXC עכשיו!

Silo Finance (SILO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SILOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SILO עכשיו את היסטוריית המחירים!

SILO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SILO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SILO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SILOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

