Sidus Heroes סֵמֶל

Sidus Heroes מְחִיר(SIDUS)

1 SIDUS ל USDמחיר חי:

$0.000661
$0.000661$0.000661
-2.50%1D
USD
Sidus Heroes (SIDUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:40:01 (UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000661
$ 0.000661$ 0.000661
24 שעות נמוך
$ 0.00069
$ 0.00069$ 0.00069
גבוה 24 שעות

$ 0.000661
$ 0.000661$ 0.000661

$ 0.00069
$ 0.00069$ 0.00069

$ 0.1932986541291053
$ 0.1932986541291053$ 0.1932986541291053

$ 0.000546301219423542
$ 0.000546301219423542$ 0.000546301219423542

0.00%

-2.50%

-1.20%

-1.20%

Sidus Heroes (SIDUS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000661. במהלך 24 השעות האחרונות, SIDUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000661 לבין שיא של $ 0.00069, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIDUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1932986541291053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000546301219423542.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIDUS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sidus Heroes (SIDUS) מידע שוק

No.1169

$ 9.59M
$ 9.59M$ 9.59M

$ 12.17K
$ 12.17K$ 12.17K

$ 19.83M
$ 19.83M$ 19.83M

14.51B
14.51B 14.51B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,895,933,712.641167
18,895,933,712.641167 18,895,933,712.641167

48.38%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Sidus Heroes הוא $ 9.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.17K. ההיצע במחזור של SIDUS הוא 14.51B, עם היצע כולל של 18895933712.641167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.83M.

Sidus Heroes (SIDUS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sidus Heroesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001695-2.50%
30 ימים$ -0.000075-10.20%
60 ימים$ -0.000169-20.37%
90 ימים$ -0.0003-31.22%
Sidus Heroes שינוי מחיר היום

היום,SIDUS רשם שינוי של $ -0.00001695 (-2.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sidus Heroes שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000075 (-10.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sidus Heroes שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SIDUS ראה שינוי של $ -0.000169 (-20.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sidus Heroes שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0003 (-31.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sidus Heroes (SIDUS)?

בדוק את Sidus Heroes עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sidus Heroesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSIDUS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sidus Heroesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSidus Heroes לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sidus Heroesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sidus Heroes (SIDUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sidus Heroes (SIDUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sidus Heroes.

בדוק את Sidus Heroes תחזית המחיר עכשיו‏!

Sidus Heroes (SIDUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sidus Heroes (SIDUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIDUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sidus Heroes (SIDUS)

מחפש איך לקנותSidus Heroes? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sidus Heroesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Sidus Heroes מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sidus Heroes, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSidus Heroes הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sidus Heroes

כמה שווה Sidus Heroes (SIDUS) היום?
החי SIDUSהמחיר ב USD הוא 0.000661 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SIDUS ל USD?
המחיר הנוכחי של SIDUS ל USD הוא $ 0.000661. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sidus Heroes?
שווי השוק של SIDUS הוא $ 9.59M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SIDUS?
ההיצע במחזור של SIDUS הוא 14.51B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SIDUS?
‏‏SIDUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1932986541291053 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SIDUS?
SIDUS ‏‏רשם מחירATL של 0.000546301219423542 USD.
מהו נפח המסחר של SIDUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SIDUS הוא $ 12.17K USD.
האם SIDUS יעלה השנה?
SIDUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SIDUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:40:01 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

