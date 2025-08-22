Sidus Heroes (SIDUS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000661. במהלך 24 השעות האחרונות, SIDUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000661 לבין שיא של $ 0.00069, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIDUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1932986541291053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000546301219423542.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIDUS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sidus Heroes (SIDUS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Sidus Heroes הוא $ 9.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.17K. ההיצע במחזור של SIDUS הוא 14.51B, עם היצע כולל של 18895933712.641167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.83M.
Sidus Heroes (SIDUS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sidus Heroesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00001695
-2.50%
30 ימים
$ -0.000075
-10.20%
60 ימים
$ -0.000169
-20.37%
90 ימים
$ -0.0003
-31.22%
Sidus Heroes שינוי מחיר היום
היום,SIDUS רשם שינוי של $ -0.00001695 (-2.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sidus Heroes שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000075 (-10.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sidus Heroes שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SIDUS ראה שינוי של $ -0.000169 (-20.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sidus Heroes שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0003 (-31.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sidus Heroes (SIDUS)?
SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!
Sidus Heroesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sidus Heroes (SIDUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sidus Heroes (SIDUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sidus Heroes.
הבנת הטוקנומיקה של Sidus Heroes (SIDUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIDUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Sidus Heroes (SIDUS)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.