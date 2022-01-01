SIDUS

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

שֵׁםSIDUS

דירוגNo.1214

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור14,850,336,949.57329

מקסימום היצע30,000,000,000

אספקה כוללת18,890,455,770.397167

שיעור מחזור0.495%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.1932986541291053,2022-01-01

המחיר הנמוך ביותר0.000404514093510917,2025-09-04

בלוקצ'יין ציבוריETH

Loading...