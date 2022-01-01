Sidus Heroes (SIDUS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sidus Heroes (SIDUS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sidus Heroes (SIDUS) מידע SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! אתר רשמי: https://sidusheroes.com/ מסמך לבן: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 קנה SIDUSעכשיו!

Sidus Heroes (SIDUS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sidus Heroes (SIDUS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.95M $ 7.95M $ 7.95M ההיצע הכולל: $ 18.90B $ 18.90B $ 18.90B אספקה במחזור: $ 14.71B $ 14.71B $ 14.71B FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M שיא כל הזמנים: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 שפל כל הזמנים: $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 מחיר נוכחי: $ 0.00054 $ 0.00054 $ 0.00054 למידע נוסף על Sidus Heroes (SIDUS) מחיר

Sidus Heroes (SIDUS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sidus Heroes (SIDUS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SIDUS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SIDUSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SIDUSטוקניומיקה, חקרו אתSIDUSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SIDUS מעוניין להוסיף את Sidus Heroes (SIDUS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SIDUS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SIDUS ב-MEXC עכשיו!

Sidus Heroes (SIDUS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SIDUSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SIDUS עכשיו את היסטוריית המחירים!

SIDUS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SIDUS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SIDUS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SIDUSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

