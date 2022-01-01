Shiro Neko (SHIRO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Shiro Neko (SHIRO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Shiro Neko (SHIRO) מידע Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. אתר רשמי: https://www.shironeko.gg/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 קנה SHIROעכשיו!

Shiro Neko (SHIRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Shiro Neko (SHIRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M ההיצע הכולל: $ 767.76T $ 767.76T $ 767.76T אספקה במחזור: $ 426.21T $ 426.21T $ 426.21T FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M שיא כל הזמנים: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 מחיר נוכחי: $ 0.00000000582 $ 0.00000000582 $ 0.00000000582 למידע נוסף על Shiro Neko (SHIRO) מחיר

Shiro Neko (SHIRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Shiro Neko (SHIRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SHIRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SHIROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SHIROטוקניומיקה, חקרו אתSHIROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SHIRO מעוניין להוסיף את Shiro Neko (SHIRO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SHIRO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SHIRO ב-MEXC עכשיו!

Shiro Neko (SHIRO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SHIROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SHIRO עכשיו את היסטוריית המחירים!

SHIRO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SHIRO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHIRO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SHIROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!