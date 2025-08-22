Shiro Neko (SHIRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000006749. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000006749 לבין שיא של $ 0.000000007755, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000903797352871, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000527740699.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIRO השתנה ב -2.14% במהלך השעה האחרונה, -4.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Shiro Neko (SHIRO) מידע שוק
No.1664
$ 2.88M
$ 65.34K
$ 6.75M
426.21T
1,000,000,000,000,000
767,760,747,215,196
42.62%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Shiro Neko הוא $ 2.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.34K. ההיצע במחזור של SHIRO הוא 426.21T, עם היצע כולל של 767760747215196. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.75M.
Shiro Neko (SHIRO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Shiro Nekoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000000029899
-4.22%
30 ימים
$ +0.000000001749
+34.98%
60 ימים
$ +0.000000001844
+37.59%
90 ימים
$ -0.000000000924
-12.05%
Shiro Neko שינוי מחיר היום
היום,SHIRO רשם שינוי של $ -0.00000000029899 (-4.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Shiro Neko שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000001749 (+34.98%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Shiro Neko שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SHIRO ראה שינוי של $ +0.000000001844 (+37.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Shiro Neko שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000000924 (-12.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Shiro Neko (SHIRO)?
Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.
Shiro Neko זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Shiro Nekoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSHIRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Shiro Nekoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךShiro Neko לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Shiro Nekoתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Shiro Neko (SHIRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shiro Neko (SHIRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shiro Neko.
הבנת הטוקנומיקה של Shiro Neko (SHIRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Shiro Neko (SHIRO)
מחפש איך לקנותShiro Neko? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Shiro Nekoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.