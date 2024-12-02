SHIRO

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

שֵׁםSHIRO

דירוגNo.1829

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור440,864,990,533,981.6

מקסימום היצע1,000,000,000,000,000

אספקה כוללת767,760,747,215,196

שיעור מחזור0.4408%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000000903797352871,2024-12-02

המחיר הנמוך ביותר0.000000000527740699,2024-12-02

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

