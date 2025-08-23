עוד על SGT

SGT מידע על מחיר

SGT מסמך לבן

SGT אתר רשמי

SGT טוקניומיקה

SGT תחזית מחיר

SGT היסטוריה

SGT מדריך קנייה

SGTממיר מטבעות לפיאט

SGT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AI Avatar סֵמֶל

AI Avatar מְחִיר(SGT)

1 SGT ל USDמחיר חי:

$0.0908
$0.0908$0.0908
-3.40%1D
USD
AI Avatar (SGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:51:49 (UTC+8)

AI Avatar (SGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0885
$ 0.0885$ 0.0885
24 שעות נמוך
$ 0.0999
$ 0.0999$ 0.0999
גבוה 24 שעות

$ 0.0885
$ 0.0885$ 0.0885

$ 0.0999
$ 0.0999$ 0.0999

$ 4.821033656850781
$ 4.821033656850781$ 4.821033656850781

$ 0.046719244351448454
$ 0.046719244351448454$ 0.046719244351448454

0.00%

-3.40%

+1.45%

+1.45%

AI Avatar (SGT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0908. במהלך 24 השעות האחרונות, SGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0885 לבין שיא של $ 0.0999, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.821033656850781, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.046719244351448454.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SGT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Avatar (SGT) מידע שוק

No.2144

$ 912.81K
$ 912.81K$ 912.81K

$ 309.88K
$ 309.88K$ 309.88K

$ 22.70M
$ 22.70M$ 22.70M

10.05M
10.05M 10.05M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

4.02%

ETH

שווי השוק הנוכחי של AI Avatar הוא $ 912.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 309.88K. ההיצע במחזור של SGT הוא 10.05M, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.70M.

AI Avatar (SGT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AI Avatarהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003196-3.40%
30 ימים$ +0.0006+0.66%
60 ימים$ -0.0228-20.08%
90 ימים$ -0.0493-35.19%
AI Avatar שינוי מחיר היום

היום,SGT רשם שינוי של $ -0.003196 (-3.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AI Avatar שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0006 (+0.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AI Avatar שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SGT ראה שינוי של $ -0.0228 (-20.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AI Avatar שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0493 (-35.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AI Avatar (SGT)?

בדוק את AI Avatar עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAI Avatar (SGT)

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

AI Avatar זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AI Avatarההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSGT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AI Avatarאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAI Avatar לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AI Avatarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AI Avatar (SGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Avatar (SGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Avatar.

בדוק את AI Avatar תחזית המחיר עכשיו‏!

AI Avatar (SGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AI Avatar (SGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AI Avatar (SGT)

מחפש איך לקנותAI Avatar? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AI Avatarב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SGT למטבעות מקומיים

1 AI Avatar(SGT) ל VND
2,389.402
1 AI Avatar(SGT) ל AUD
A$0.138924
1 AI Avatar(SGT) ל GBP
0.067192
1 AI Avatar(SGT) ל EUR
0.07718
1 AI Avatar(SGT) ל USD
$0.0908
1 AI Avatar(SGT) ל MYR
RM0.38136
1 AI Avatar(SGT) ל TRY
3.7228
1 AI Avatar(SGT) ל JPY
¥13.3476
1 AI Avatar(SGT) ל ARS
ARS$119.9468
1 AI Avatar(SGT) ל RUB
7.340272
1 AI Avatar(SGT) ל INR
7.94954
1 AI Avatar(SGT) ל IDR
Rp1,464.515924
1 AI Avatar(SGT) ל KRW
126.110304
1 AI Avatar(SGT) ל PHP
5.144728
1 AI Avatar(SGT) ל EGP
￡E.4.4038
1 AI Avatar(SGT) ל BRL
R$0.492136
1 AI Avatar(SGT) ל CAD
C$0.125304
1 AI Avatar(SGT) ל BDT
11.046728
1 AI Avatar(SGT) ל NGN
138.83774
1 AI Avatar(SGT) ל COP
$364.658248
1 AI Avatar(SGT) ל ZAR
R.1.594448
1 AI Avatar(SGT) ל UAH
3.76366
1 AI Avatar(SGT) ל VES
Bs12.712
1 AI Avatar(SGT) ל CLP
$87.168
1 AI Avatar(SGT) ל PKR
Rs25.743616
1 AI Avatar(SGT) ל KZT
48.581632
1 AI Avatar(SGT) ל THB
฿2.945552
1 AI Avatar(SGT) ל TWD
NT$2.767584
1 AI Avatar(SGT) ל AED
د.إ0.333236
1 AI Avatar(SGT) ל CHF
Fr0.07264
1 AI Avatar(SGT) ל HKD
HK$0.709148
1 AI Avatar(SGT) ל AMD
֏34.761872
1 AI Avatar(SGT) ל MAD
.د.م0.8172
1 AI Avatar(SGT) ל MXN
$1.691604
1 AI Avatar(SGT) ל SAR
ريال0.3405
1 AI Avatar(SGT) ל PLN
0.330512
1 AI Avatar(SGT) ל RON
лв0.392256
1 AI Avatar(SGT) ל SEK
kr0.863508
1 AI Avatar(SGT) ל BGN
лв0.151636
1 AI Avatar(SGT) ל HUF
Ft30.86292
1 AI Avatar(SGT) ל CZK
1.904984
1 AI Avatar(SGT) ל KWD
د.ك0.027694
1 AI Avatar(SGT) ל ILS
0.305996
1 AI Avatar(SGT) ל AOA
Kz82.770556
1 AI Avatar(SGT) ל BHD
.د.ب0.0342316
1 AI Avatar(SGT) ל BMD
$0.0908
1 AI Avatar(SGT) ל DKK
kr0.579304
1 AI Avatar(SGT) ל HNL
L2.377144
1 AI Avatar(SGT) ל MUR
4.144112
1 AI Avatar(SGT) ל NAD
$1.591724
1 AI Avatar(SGT) ל NOK
kr0.916172
1 AI Avatar(SGT) ל NZD
$0.15436
1 AI Avatar(SGT) ל PAB
B/.0.0908
1 AI Avatar(SGT) ל PGK
K0.383176
1 AI Avatar(SGT) ל QAR
ر.ق0.329604
1 AI Avatar(SGT) ל RSD
дин.9.091804

AI Avatar מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AI Avatar, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAI Avatar הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AI Avatar

כמה שווה AI Avatar (SGT) היום?
החי SGTהמחיר ב USD הוא 0.0908 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SGT ל USD?
המחיר הנוכחי של SGT ל USD הוא $ 0.0908. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AI Avatar?
שווי השוק של SGT הוא $ 912.81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SGT?
ההיצע במחזור של SGT הוא 10.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SGT?
‏‏SGT השיג מחיר שיא (ATH) של 4.821033656850781 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SGT?
SGT ‏‏רשם מחירATL של 0.046719244351448454 USD.
מהו נפח המסחר של SGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SGT הוא $ 309.88K USD.
האם SGT יעלה השנה?
SGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:51:49 (UTC+8)

AI Avatar (SGT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SGT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SGT
SGT
USD
USD

1 SGT = 0.0908 USD

מסחרSGT

USDTSGT
$0.0908
$0.0908$0.0908
-3.40%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד