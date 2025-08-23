עוד על SCOTTYAI

Scotty AI (SCOTTYAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:50:17 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

-9.99%

-24.42%

-24.42%

Scotty AI (SCOTTYAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002953. במהלך 24 השעות האחרונות, SCOTTYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000295 לבין שיא של $ 0.0003632, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCOTTYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03184509216147668, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000206731525549929.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCOTTYAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scotty AI (SCOTTYAI) מידע שוק

No.5590

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Scotty AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 180.01. ההיצע במחזור של SCOTTYAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1734567890. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 512.22K.

Scotty AI (SCOTTYAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Scotty AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000032775-9.99%
30 ימים$ -0.0000576-16.33%
60 ימים$ -0.0000795-21.22%
90 ימים$ -0.0001666-36.07%
Scotty AI שינוי מחיר היום

היום,SCOTTYAI רשם שינוי של $ -0.000032775 (-9.99%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Scotty AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000576 (-16.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Scotty AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCOTTYAI ראה שינוי של $ -0.0000795 (-21.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Scotty AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001666 (-36.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Scotty AI (SCOTTYAI)?

בדוק את Scotty AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהScotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Scotty AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Scotty AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCOTTYAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Scotty AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךScotty AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Scotty AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scotty AI (SCOTTYAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scotty AI (SCOTTYAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scotty AI.

בדוק את Scotty AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Scotty AI (SCOTTYAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scotty AI (SCOTTYAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCOTTYAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Scotty AI (SCOTTYAI)

מחפש איך לקנותScotty AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Scotty AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCOTTYAI למטבעות מקומיים

1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל VND
7.7708195
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל AUD
A$0.000454762
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל GBP
0.000218522
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל EUR
0.000251005
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל USD
$0.0002953
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל MYR
RM0.00124026
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל TRY
0.0121073
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל JPY
¥0.0434091
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל ARS
ARS$0.3900913
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל RUB
0.023872052
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל INR
0.025853515
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל IDR
Rp4.762902559
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל KRW
0.410136264
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל PHP
0.016725792
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל EGP
￡E.0.014330909
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל BRL
R$0.001603479
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל CAD
C$0.000407514
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל BDT
0.035926198
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל NGN
0.451528465
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל COP
$1.185942518
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל ZAR
R.0.005185468
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל UAH
0.012240185
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל VES
Bs0.041342
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל CLP
$0.283488
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל PKR
Rs0.083723456
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל KZT
0.157997312
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל THB
฿0.009576579
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל TWD
NT$0.009003697
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל AED
د.إ0.001083751
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל CHF
Fr0.00023624
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל HKD
HK$0.002306293
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל AMD
֏0.113052652
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל MAD
.د.م0.0026577
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל MXN
$0.005501439
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל SAR
ريال0.001107375
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל PLN
0.001074892
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל RON
лв0.001275696
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל SEK
kr0.002808303
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל BGN
лв0.000493151
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל HUF
Ft0.10037247
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל CZK
0.006195394
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל KWD
د.ك0.0000900665
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל ILS
0.000995161
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל AOA
Kz0.269186621
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל BHD
.د.ب0.0001113281
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל BMD
$0.0002953
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל DKK
kr0.001884014
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל HNL
L0.007730954
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל MUR
0.013477492
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל NAD
$0.005176609
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל NOK
kr0.002979577
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל NZD
$0.00050201
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל PAB
B/.0.0002953
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל PGK
K0.001246166
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל QAR
ر.ق0.001071939
1 Scotty AI(SCOTTYAI) ל RSD
дин.0.029568389

Scotty AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Scotty AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרScotty AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Scotty AI

כמה שווה Scotty AI (SCOTTYAI) היום?
החי SCOTTYAIהמחיר ב USD הוא 0.0002953 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCOTTYAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SCOTTYAI ל USD הוא $ 0.0002953. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scotty AI?
שווי השוק של SCOTTYAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCOTTYAI?
ההיצע במחזור של SCOTTYAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCOTTYAI?
‏‏SCOTTYAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03184509216147668 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCOTTYAI?
SCOTTYAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000206731525549929 USD.
מהו נפח המסחר של SCOTTYAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCOTTYAI הוא $ 180.01 USD.
האם SCOTTYAI יעלה השנה?
SCOTTYAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCOTTYAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:50:17 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

