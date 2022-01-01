Scotty AI (SCOTTYAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Scotty AI (SCOTTYAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Scotty AI (SCOTTYAI) מידע Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. אתר רשמי: https://scottytheai.com/en מסמך לבן: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a קנה SCOTTYAIעכשיו!

Scotty AI (SCOTTYAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Scotty AI (SCOTTYAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 542.23K $ 542.23K $ 542.23K שיא כל הזמנים: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 שפל כל הזמנים: $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 מחיר נוכחי: $ 0.0003126 $ 0.0003126 $ 0.0003126 למידע נוסף על Scotty AI (SCOTTYAI) מחיר

Scotty AI (SCOTTYAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Scotty AI (SCOTTYAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCOTTYAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCOTTYAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCOTTYAIטוקניומיקה, חקרו אתSCOTTYAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Scotty AI (SCOTTYAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCOTTYAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCOTTYAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCOTTYAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCOTTYAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCOTTYAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCOTTYAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

