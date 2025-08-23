עוד על SCOT

Scotcoin Project סֵמֶל

Scotcoin Project מְחִיר(SCOT)

$0.0003013
+0.09%1D
Scotcoin Project (SCOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:58:45 (UTC+8)

Scotcoin Project (SCOT) מידע על מחיר (USD)

$ 0.0003007
24 שעות נמוך
$ 0.0003013
גבוה 24 שעות

+0.16%

+0.09%

+0.16%

+0.16%

Scotcoin Project (SCOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003013. במהלך 24 השעות האחרונות, SCOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003007 לבין שיא של $ 0.0003013, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCOT השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scotcoin Project (SCOT) מידע שוק

$ 93.81K
$ 93.81K$ 93.81K

$ 75.33K
$ 75.33K$ 75.33K

250,000,000
250,000,000 250,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Scotcoin Project הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 93.81K. ההיצע במחזור של SCOT הוא --, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.33K.

Scotcoin Project (SCOT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Scotcoin Projectהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000000271+0.09%
30 ימים$ -0.0000868-22.37%
60 ימים$ -0.0023487-88.64%
90 ימים$ -0.0056687-94.96%
Scotcoin Project שינוי מחיר היום

היום,SCOT רשם שינוי של $ +0.000000271 (+0.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Scotcoin Project שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000868 (-22.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Scotcoin Project שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCOT ראה שינוי של $ -0.0023487 (-88.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Scotcoin Project שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0056687 (-94.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Scotcoin Project (SCOT)?

בדוק את Scotcoin Project עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהScotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Scotcoin Project זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Scotcoin Projectההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקSCOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Scotcoin Projectאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךScotcoin Project לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Scotcoin Projectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scotcoin Project (SCOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scotcoin Project (SCOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scotcoin Project.

בדוק את Scotcoin Project תחזית המחיר עכשיו‏!

Scotcoin Project (SCOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scotcoin Project (SCOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Scotcoin Project (SCOT)

מחפש איך לקנותScotcoin Project? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Scotcoin Projectב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

למובן מעמיק יותר של Scotcoin Project, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרScotcoin Project הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Scotcoin Project

כמה שווה Scotcoin Project (SCOT) היום?
החי SCOTהמחיר ב USD הוא 0.0003013 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCOT ל USD?
המחיר הנוכחי של SCOT ל USD הוא $ 0.0003013. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scotcoin Project?
שווי השוק של SCOT הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCOT?
ההיצע במחזור של SCOT הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCOT?
‏‏SCOT השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCOT?
SCOT ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SCOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCOT הוא $ 93.81K USD.
האם SCOT יעלה השנה?
SCOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:58:45 (UTC+8)

Scotcoin Project (SCOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

