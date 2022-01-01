Scotcoin Project (SCOT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Scotcoin Project (SCOT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Scotcoin Project (SCOT) מידע SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). אתר רשמי: https://scotcoinproject.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 קנה SCOTעכשיו!

Scotcoin Project (SCOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Scotcoin Project (SCOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 75.38K $ 75.38K $ 75.38K שיא כל הזמנים: $ 65.023 $ 65.023 $ 65.023 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0003015 $ 0.0003015 $ 0.0003015 למידע נוסף על Scotcoin Project (SCOT) מחיר

Scotcoin Project (SCOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Scotcoin Project (SCOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCOTטוקניומיקה, חקרו אתSCOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCOT מעוניין להוסיף את Scotcoin Project (SCOT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCOT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCOT ב-MEXC עכשיו!

Scotcoin Project (SCOT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCOTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCOT עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCOT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCOT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCOT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCOTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

