Smoking Chicken Fish (SCF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004898. במהלך 24 השעות האחרונות, SCF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004859 לבין שיא של $ 0.005393, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14628067245213877, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002600777060820652.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCF השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -7.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Smoking Chicken Fish (SCF) מידע שוק
No.1428
$ 4.90M
$ 56.15K
$ 4.90M
999.91M
999,915,963.72
999,910,648.1
99.99%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Smoking Chicken Fish הוא $ 4.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.15K. ההיצע במחזור של SCF הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999910648.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.90M.
Smoking Chicken Fish (SCF) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Smoking Chicken Fishהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00037498
-7.10%
30 ימים
$ -0.002478
-33.60%
60 ימים
$ -0.001649
-25.19%
90 ימים
$ -0.005277
-51.87%
Smoking Chicken Fish שינוי מחיר היום
היום,SCF רשם שינוי של $ -0.00037498 (-7.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Smoking Chicken Fish שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002478 (-33.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Smoking Chicken Fish שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCF ראה שינוי של $ -0.001649 (-25.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Smoking Chicken Fish שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005277 (-51.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Smoking Chicken Fish (SCF)?
Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain
Smoking Chicken Fish זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Smoking Chicken Fishההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSCF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Smoking Chicken Fishאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSmoking Chicken Fish לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Smoking Chicken Fishתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Smoking Chicken Fish (SCF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smoking Chicken Fish (SCF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smoking Chicken Fish.
הבנת הטוקנומיקה של Smoking Chicken Fish (SCF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Smoking Chicken Fish (SCF)
מחפש איך לקנותSmoking Chicken Fish? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Smoking Chicken Fishב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.