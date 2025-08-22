עוד על SCF

Smoking Chicken Fish סֵמֶל

Smoking Chicken Fish מְחִיר(SCF)

1 SCF ל USDמחיר חי:

$0.004899
$0.004899$0.004899
-7.11%1D
USD
Smoking Chicken Fish (SCF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:37:59 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004859
$ 0.004859$ 0.004859
24 שעות נמוך
$ 0.005393
$ 0.005393$ 0.005393
גבוה 24 שעות

$ 0.004859
$ 0.004859$ 0.004859

$ 0.005393
$ 0.005393$ 0.005393

$ 0.14628067245213877
$ 0.14628067245213877$ 0.14628067245213877

$ 0.002600777060820652
$ 0.002600777060820652$ 0.002600777060820652

-0.86%

-7.10%

-6.64%

-6.64%

Smoking Chicken Fish (SCF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004898. במהלך 24 השעות האחרונות, SCF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004859 לבין שיא של $ 0.005393, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14628067245213877, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002600777060820652.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCF השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -7.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smoking Chicken Fish (SCF) מידע שוק

No.1428

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

$ 56.15K
$ 56.15K$ 56.15K

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

999.91M
999.91M 999.91M

999,915,963.72
999,915,963.72 999,915,963.72

999,910,648.1
999,910,648.1 999,910,648.1

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Smoking Chicken Fish הוא $ 4.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.15K. ההיצע במחזור של SCF הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999910648.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.90M.

Smoking Chicken Fish (SCF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Smoking Chicken Fishהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00037498-7.10%
30 ימים$ -0.002478-33.60%
60 ימים$ -0.001649-25.19%
90 ימים$ -0.005277-51.87%
Smoking Chicken Fish שינוי מחיר היום

היום,SCF רשם שינוי של $ -0.00037498 (-7.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Smoking Chicken Fish שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002478 (-33.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Smoking Chicken Fish שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCF ראה שינוי של $ -0.001649 (-25.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Smoking Chicken Fish שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005277 (-51.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Smoking Chicken Fish (SCF)?

בדוק את Smoking Chicken Fish עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSmoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Smoking Chicken Fishאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSmoking Chicken Fish לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Smoking Chicken Fishאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSmoking Chicken Fish לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Smoking Chicken Fishתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smoking Chicken Fish (SCF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smoking Chicken Fish (SCF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smoking Chicken Fish.

בדוק את Smoking Chicken Fish תחזית המחיר עכשיו‏!

Smoking Chicken Fish (SCF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smoking Chicken Fish (SCF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Smoking Chicken Fish (SCF)

מחפש איך לקנותSmoking Chicken Fish? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Smoking Chicken Fishב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCF למטבעות מקומיים

Smoking Chicken Fish מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Smoking Chicken Fish, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSmoking Chicken Fish הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Smoking Chicken Fish

כמה שווה Smoking Chicken Fish (SCF) היום?
החי SCFהמחיר ב USD הוא 0.004898 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCF ל USD?
המחיר הנוכחי של SCF ל USD הוא $ 0.004898. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smoking Chicken Fish?
שווי השוק של SCF הוא $ 4.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCF?
ההיצע במחזור של SCF הוא 999.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCF?
‏‏SCF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.14628067245213877 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCF?
SCF ‏‏רשם מחירATL של 0.002600777060820652 USD.
מהו נפח המסחר של SCF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCF הוא $ 56.15K USD.
האם SCF יעלה השנה?
SCF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:37:59 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

