Smoking Chicken Fish (SCF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Smoking Chicken Fish (SCF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Smoking Chicken Fish (SCF) מידע Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain אתר רשמי: https://smokingchickenfish.xyz סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump קנה SCFעכשיו!

Smoking Chicken Fish (SCF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Smoking Chicken Fish (SCF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M ההיצע הכולל: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M אספקה במחזור: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M שיא כל הזמנים: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 שפל כל הזמנים: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 מחיר נוכחי: $ 0.004809 $ 0.004809 $ 0.004809 למידע נוסף על Smoking Chicken Fish (SCF) מחיר

Smoking Chicken Fish (SCF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Smoking Chicken Fish (SCF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCFטוקניומיקה, חקרו אתSCFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCF מעוניין להוסיף את Smoking Chicken Fish (SCF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCF ב-MEXC עכשיו!

Smoking Chicken Fish (SCF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCF עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

