Sauber FT סֵמֶל

Sauber FT מְחִיר(SAUBER)

1 SAUBER ל USDמחיר חי:

$0.2223
$0.2223$0.2223
+8.43%1D
USD
Sauber FT (SAUBER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:37:26 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2023
$ 0.2023$ 0.2023
24 שעות נמוך
$ 0.2257
$ 0.2257$ 0.2257
גבוה 24 שעות

$ 0.2023
$ 0.2023$ 0.2023

$ 0.2257
$ 0.2257$ 0.2257

$ 12.8254049
$ 12.8254049$ 12.8254049

$ 0.15112019453382508
$ 0.15112019453382508$ 0.15112019453382508

+0.72%

+8.43%

-9.31%

-9.31%

Sauber FT (SAUBER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2232. במהלך 24 השעות האחרונות, SAUBER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2023 לבין שיא של $ 0.2257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAUBERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.8254049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.15112019453382508.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAUBER השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, +8.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sauber FT (SAUBER) מידע שוק

No.2343

$ 621.82K
$ 621.82K$ 621.82K

$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

2.79M
2.79M 2.79M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

CHZ

שווי השוק הנוכחי של Sauber FT הוא $ 621.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.14K. ההיצע במחזור של SAUBER הוא 2.79M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.

Sauber FT (SAUBER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sauber FTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.017283+8.43%
30 ימים$ -0.0485-17.86%
60 ימים$ +0.0501+28.94%
90 ימים$ -0.0006-0.27%
Sauber FT שינוי מחיר היום

היום,SAUBER רשם שינוי של $ +0.017283 (+8.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sauber FT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0485 (-17.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sauber FT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SAUBER ראה שינוי של $ +0.0501 (+28.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sauber FT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0006 (-0.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sauber FT (SAUBER)?

בדוק את Sauber FT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sauber FTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSAUBER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sauber FTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSauber FT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sauber FTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sauber FT (SAUBER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sauber FT (SAUBER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sauber FT.

בדוק את Sauber FT תחזית המחיר עכשיו‏!

Sauber FT (SAUBER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sauber FT (SAUBER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAUBER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sauber FT (SAUBER)

מחפש איך לקנותSauber FT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sauber FTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SAUBER למטבעות מקומיים

1 Sauber FT(SAUBER) ל VND
5,873.508
1 Sauber FT(SAUBER) ל AUD
A$0.341496
1 Sauber FT(SAUBER) ל GBP
0.165168
1 Sauber FT(SAUBER) ל EUR
0.18972
1 Sauber FT(SAUBER) ל USD
$0.2232
1 Sauber FT(SAUBER) ל MYR
RM0.93744
1 Sauber FT(SAUBER) ל TRY
9.1512
1 Sauber FT(SAUBER) ל JPY
¥32.8104
1 Sauber FT(SAUBER) ל ARS
ARS$294.8472
1 Sauber FT(SAUBER) ל RUB
18.04572
1 Sauber FT(SAUBER) ל INR
19.547856
1 Sauber FT(SAUBER) ל IDR
Rp3,659.015808
1 Sauber FT(SAUBER) ל KRW
309.569472
1 Sauber FT(SAUBER) ל PHP
12.639816
1 Sauber FT(SAUBER) ל EGP
￡E.10.827432
1 Sauber FT(SAUBER) ל BRL
R$1.209744
1 Sauber FT(SAUBER) ל CAD
C$0.308016
1 Sauber FT(SAUBER) ל BDT
27.154512
1 Sauber FT(SAUBER) ל NGN
341.28396
1 Sauber FT(SAUBER) ל COP
$896.384592
1 Sauber FT(SAUBER) ל ZAR
R.3.914928
1 Sauber FT(SAUBER) ל UAH
9.25164
1 Sauber FT(SAUBER) ל VES
Bs31.248
1 Sauber FT(SAUBER) ל CLP
$214.0488
1 Sauber FT(SAUBER) ל PKR
Rs63.281664
1 Sauber FT(SAUBER) ל KZT
119.420928
1 Sauber FT(SAUBER) ל THB
฿7.238376
1 Sauber FT(SAUBER) ל TWD
NT$6.79644
1 Sauber FT(SAUBER) ל AED
د.إ0.819144
1 Sauber FT(SAUBER) ל CHF
Fr0.17856
1 Sauber FT(SAUBER) ל HKD
HK$1.743192
1 Sauber FT(SAUBER) ל AMD
֏85.222224
1 Sauber FT(SAUBER) ל MAD
.د.م2.0088
1 Sauber FT(SAUBER) ל MXN
$4.160448
1 Sauber FT(SAUBER) ל SAR
ريال0.837
1 Sauber FT(SAUBER) ל PLN
0.812448
1 Sauber FT(SAUBER) ל RON
лв0.964224
1 Sauber FT(SAUBER) ל SEK
kr2.122632
1 Sauber FT(SAUBER) ל BGN
лв0.372744
1 Sauber FT(SAUBER) ל HUF
Ft75.892464
1 Sauber FT(SAUBER) ל CZK
4.682736
1 Sauber FT(SAUBER) ל KWD
د.ك0.068076
1 Sauber FT(SAUBER) ל ILS
0.752184
1 Sauber FT(SAUBER) ל AOA
Kz203.462424
1 Sauber FT(SAUBER) ל BHD
.د.ب0.0839232
1 Sauber FT(SAUBER) ל BMD
$0.2232
1 Sauber FT(SAUBER) ל DKK
kr1.424016
1 Sauber FT(SAUBER) ל HNL
L5.843376
1 Sauber FT(SAUBER) ל MUR
10.186848
1 Sauber FT(SAUBER) ל NAD
$3.912696
1 Sauber FT(SAUBER) ל NOK
kr2.25432
1 Sauber FT(SAUBER) ל NZD
$0.37944
1 Sauber FT(SAUBER) ל PAB
B/.0.2232
1 Sauber FT(SAUBER) ל PGK
K0.941904
1 Sauber FT(SAUBER) ל QAR
ر.ق0.810216
1 Sauber FT(SAUBER) ל RSD
дин.22.35348

Sauber FT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sauber FT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSauber FT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sauber FT

כמה שווה Sauber FT (SAUBER) היום?
החי SAUBERהמחיר ב USD הוא 0.2232 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAUBER ל USD?
המחיר הנוכחי של SAUBER ל USD הוא $ 0.2232. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sauber FT?
שווי השוק של SAUBER הוא $ 621.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAUBER?
ההיצע במחזור של SAUBER הוא 2.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAUBER?
‏‏SAUBER השיג מחיר שיא (ATH) של 12.8254049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAUBER?
SAUBER ‏‏רשם מחירATL של 0.15112019453382508 USD.
מהו נפח המסחר של SAUBER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAUBER הוא $ 56.14K USD.
האם SAUBER יעלה השנה?
SAUBER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAUBER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:37:26 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

