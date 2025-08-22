Sauber FT (SAUBER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2232. במהלך 24 השעות האחרונות, SAUBER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2023 לבין שיא של $ 0.2257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAUBERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.8254049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.15112019453382508.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAUBER השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, +8.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sauber FT (SAUBER) מידע שוק
No.2343
$ 621.82K
$ 621.82K$ 621.82K
$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K
$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M
2.79M
2.79M 2.79M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
CHZ
שווי השוק הנוכחי של Sauber FT הוא $ 621.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.14K. ההיצע במחזור של SAUBER הוא 2.79M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.
Sauber FT (SAUBER) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sauber FTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.017283
+8.43%
30 ימים
$ -0.0485
-17.86%
60 ימים
$ +0.0501
+28.94%
90 ימים
$ -0.0006
-0.27%
Sauber FT שינוי מחיר היום
היום,SAUBER רשם שינוי של $ +0.017283 (+8.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sauber FT שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0485 (-17.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sauber FT שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SAUBER ראה שינוי של $ +0.0501 (+28.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sauber FT שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0006 (-0.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sauber FT (SAUBER)?
$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.
Sauber FT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sauber FTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSAUBER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sauber FTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSauber FT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Sauber FTתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sauber FT (SAUBER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sauber FT (SAUBER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sauber FT.
הבנת הטוקנומיקה של Sauber FT (SAUBER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAUBER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Sauber FT (SAUBER)
מחפש איך לקנותSauber FT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sauber FTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.