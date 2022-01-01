Sauber FT (SAUBER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sauber FT (SAUBER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sauber FT (SAUBER) מידע $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. אתר רשמי: https://www.socios.com סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF קנה SAUBERעכשיו!

Sauber FT (SAUBER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sauber FT (SAUBER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 584.49K $ 584.49K $ 584.49K ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M שיא כל הזמנים: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 שפל כל הזמנים: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 מחיר נוכחי: $ 0.2098 $ 0.2098 $ 0.2098 למידע נוסף על Sauber FT (SAUBER) מחיר

Sauber FT (SAUBER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sauber FT (SAUBER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SAUBER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SAUBERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SAUBERטוקניומיקה, חקרו אתSAUBERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SAUBER מעוניין להוסיף את Sauber FT (SAUBER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SAUBER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SAUBER ב-MEXC עכשיו!

Sauber FT (SAUBER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SAUBERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SAUBER עכשיו את היסטוריית המחירים!

SAUBER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SAUBER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SAUBER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SAUBERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!