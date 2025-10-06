Sapien מחיר היום

מחיר Sapien (SAPIEN) בזמן אמת היום הוא $ 0.15361, עם שינוי של 1.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAPIEN ל USD הוא $ 0.15361 לכל SAPIEN.

Sapien כרגע מדורג במקום #538 לפי שווי שוק של $ 38.40M, עם היצע במחזור של 250.00M SAPIEN. ב‑24 השעות האחרונות, SAPIEN סחר בין $ 0.1452 (נמוך) ל $ 0.16182 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.5501803108179243, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.051122873927006145.

ביצועים לטווח קצר, SAPIEN נע ב +0.70% בשעה האחרונה ו -35.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 285.28K.

Sapien (SAPIEN) מידע שוק

דירוג No.538 שווי שוק $ 38.40M$ 38.40M $ 38.40M נפח (24 שעות) $ 285.28K$ 285.28K $ 285.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 153.61M$ 153.61M $ 153.61M אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 25.00% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Sapien הוא $ 38.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 285.28K. ההיצע במחזור של SAPIEN הוא 250.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.61M.