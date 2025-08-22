SAFE AnWang (SAFE4) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.938. במהלך 24 השעות האחרונות, SAFE4 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.815 לבין שיא של $ 2.989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAFE4השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 68.40181061180506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.3419666693271253.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAFE4 השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, +1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SAFE AnWang (SAFE4) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של SAFE AnWang הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.19M. ההיצע במחזור של SAFE4 הוא 0.00, עם היצע כולל של 2657730.94. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.
SAFE AnWang (SAFE4) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SAFE AnWangהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0459
+1.58%
30 ימים
$ -1.895
-39.21%
60 ימים
$ -3.272
-52.69%
90 ימים
$ -5.147
-63.67%
SAFE AnWang שינוי מחיר היום
היום,SAFE4 רשם שינוי של $ +0.0459 (+1.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SAFE AnWang שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.895 (-39.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SAFE AnWang שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SAFE4 ראה שינוי של $ -3.272 (-52.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SAFE AnWang שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -5.147 (-63.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SAFE AnWang (SAFE4)?
The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.
SAFE AnWang זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SAFE AnWangההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSAFE4 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SAFE AnWangאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSAFE AnWang לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
SAFE AnWangתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה SAFE AnWang (SAFE4) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SAFE AnWang (SAFE4) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SAFE AnWang.
הבנת הטוקנומיקה של SAFE AnWang (SAFE4) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAFE4 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות SAFE AnWang (SAFE4)
מחפש איך לקנותSAFE AnWang? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SAFE AnWangב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.