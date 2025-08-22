עוד על SAFE4

SAFE AnWang סֵמֶל

SAFE AnWang מְחִיר(SAFE4)

1 SAFE4 ל USDמחיר חי:

$2.951
$2.951$2.951
+1.58%1D
USD
SAFE AnWang (SAFE4) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:25:45 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.815
$ 2.815$ 2.815
24 שעות נמוך
$ 2.989
$ 2.989$ 2.989
גבוה 24 שעות

$ 2.815
$ 2.815$ 2.815

$ 2.989
$ 2.989$ 2.989

$ 68.40181061180506
$ 68.40181061180506$ 68.40181061180506

$ 1.3419666693271253
$ 1.3419666693271253$ 1.3419666693271253

-0.17%

+1.58%

-21.64%

-21.64%

SAFE AnWang (SAFE4) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.938. במהלך 24 השעות האחרונות, SAFE4 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.815 לבין שיא של $ 2.989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAFE4השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 68.40181061180506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.3419666693271253.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAFE4 השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, +1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SAFE AnWang (SAFE4) מידע שוק

No.4865

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 7.81M
$ 7.81M$ 7.81M

0.00
0.00 0.00

2,657,730.94
2,657,730.94 2,657,730.94

BSC

שווי השוק הנוכחי של SAFE AnWang הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.19M. ההיצע במחזור של SAFE4 הוא 0.00, עם היצע כולל של 2657730.94. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.

SAFE AnWang (SAFE4) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SAFE AnWangהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0459+1.58%
30 ימים$ -1.895-39.21%
60 ימים$ -3.272-52.69%
90 ימים$ -5.147-63.67%
SAFE AnWang שינוי מחיר היום

היום,SAFE4 רשם שינוי של $ +0.0459 (+1.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SAFE AnWang שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.895 (-39.21%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SAFE AnWang שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SAFE4 ראה שינוי של $ -3.272 (-52.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SAFE AnWang שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -5.147 (-63.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SAFE AnWang (SAFE4)?

בדוק את SAFE AnWang עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSAFE AnWang (SAFE4)

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SAFE AnWangההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSAFE4 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SAFE AnWangאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSAFE AnWang לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SAFE AnWangתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SAFE AnWang (SAFE4) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SAFE AnWang (SAFE4) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SAFE AnWang.

בדוק את SAFE AnWang תחזית המחיר עכשיו‏!

SAFE AnWang (SAFE4) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SAFE AnWang (SAFE4) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAFE4 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SAFE AnWang (SAFE4)

מחפש איך לקנותSAFE AnWang? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SAFE AnWangב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SAFE4 למטבעות מקומיים

1 SAFE AnWang(SAFE4) ל VND
77,313.47
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל AUD
A$4.52452
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל GBP
2.17412
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל EUR
2.4973
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל USD
$2.938
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל MYR
RM12.3396
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל TRY
120.39924
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל JPY
¥431.886
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל ARS
ARS$3,881.098
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל RUB
236.8028
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל INR
257.2219
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל IDR
Rp47,387.09014
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל KRW
4,080.52944
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל PHP
166.7315
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל EGP
￡E.142.55176
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל BRL
R$15.98272
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל CAD
C$4.05444
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל BDT
354.14652
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל NGN
4,485.47398
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל COP
$11,752
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל ZAR
R.51.50314
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל UAH
120.34048
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל VES
Bs411.32
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל CLP
$2,817.542
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל PKR
Rs826.19498
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל KZT
1,565.24888
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל THB
฿95.30872
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל TWD
NT$89.55024
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל AED
د.إ10.78246
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל CHF
Fr2.3504
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל HKD
HK$22.94578
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל AMD
֏1,112.44432
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל MAD
.د.م26.35386
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל MXN
$54.76432
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל SAR
ريال11.0175
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל PLN
10.69432
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל RON
лв12.69216
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל SEK
kr27.96976
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל BGN
лв4.90646
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל HUF
Ft999.30194
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל CZK
61.698
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל KWD
د.ك0.89609
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל ILS
9.93044
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל AOA
Kz2,678.19266
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל BHD
.د.ب1.107626
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל BMD
$2.938
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל DKK
kr18.74444
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל HNL
L76.18234
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל MUR
134.09032
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל NAD
$51.35624
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל NOK
kr29.73256
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל NZD
$4.9946
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל PAB
B/.2.938
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל PGK
K12.28084
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל QAR
ر.ق10.60618
1 SAFE AnWang(SAFE4) ל RSD
дин.294.2407

SAFE AnWang מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SAFE AnWang, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSAFE AnWang הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SAFE AnWang

כמה שווה SAFE AnWang (SAFE4) היום?
החי SAFE4המחיר ב USD הוא 2.938 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAFE4 ל USD?
המחיר הנוכחי של SAFE4 ל USD הוא $ 2.938. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SAFE AnWang?
שווי השוק של SAFE4 הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAFE4?
ההיצע במחזור של SAFE4 הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAFE4?
‏‏SAFE4 השיג מחיר שיא (ATH) של 68.40181061180506 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAFE4?
SAFE4 ‏‏רשם מחירATL של 1.3419666693271253 USD.
מהו נפח המסחר של SAFE4?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAFE4 הוא $ 2.19M USD.
האם SAFE4 יעלה השנה?
SAFE4 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAFE4 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:25:45 (UTC+8)

