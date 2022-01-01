SAFE AnWang (SAFE4) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SAFE AnWang (SAFE4), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SAFE AnWang (SAFE4) מידע The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. אתר רשמי: https://www.anwang.com מסמך לבן: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 קנה SAFE4עכשיו!

SAFE AnWang (SAFE4) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SAFE AnWang (SAFE4), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M שיא כל הזמנים: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 שפל כל הזמנים: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 מחיר נוכחי: $ 3.033 $ 3.033 $ 3.033 למידע נוסף על SAFE AnWang (SAFE4) מחיר

SAFE AnWang (SAFE4) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SAFE AnWang (SAFE4) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SAFE4 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SAFE4האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SAFE4טוקניומיקה, חקרו אתSAFE4המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SAFE4 מעוניין להוסיף את SAFE AnWang (SAFE4) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SAFE4, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SAFE4 ב-MEXC עכשיו!

SAFE AnWang (SAFE4) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SAFE4עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SAFE4 עכשיו את היסטוריית המחירים!

SAFE4 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SAFE4 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SAFE4 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SAFE4עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

