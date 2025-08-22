Rexas Finance (RXS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003393. במהלך 24 השעות האחרונות, RXS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003114 לבין שיא של $ 0.003402, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RXSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11465698706256379, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00301025373187434.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RXS השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, +1.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Rexas Finance (RXS) מידע שוק
No.3943
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 60.67K
$ 60.67K$ 60.67K
$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Rexas Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.67K. ההיצע במחזור של RXS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.39M.
Rexas Finance (RXS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Rexas Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00005868
+1.76%
30 ימים
$ -0.003517
-50.90%
60 ימים
$ -0.006737
-66.51%
90 ימים
$ -0.096607
-96.61%
Rexas Finance שינוי מחיר היום
היום,RXS רשם שינוי של $ +0.00005868 (+1.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Rexas Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003517 (-50.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Rexas Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RXS ראה שינוי של $ -0.006737 (-66.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Rexas Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.096607 (-96.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rexas Finance (RXS)?
RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.
Rexas Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rexas Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקRXS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rexas Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRexas Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Rexas Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Rexas Finance (RXS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rexas Finance (RXS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rexas Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Rexas Finance (RXS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RXS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Rexas Finance (RXS)
מחפש איך לקנותRexas Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rexas Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.