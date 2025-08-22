RWA Inc. (RWAINC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0092. במהלך 24 השעות האחרונות, RWAINC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00911 לבין שיא של $ 0.01015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RWAINCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14355853970647262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005359634359067181.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RWAINC השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -6.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
RWA Inc. (RWAINC) מידע שוק
No.1473
$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M
$ 15.35K
$ 15.35K$ 15.35K
$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M
454.22M
454.22M 454.22M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
993,112,573.32
993,112,573.32 993,112,573.32
45.42%
BASE
שווי השוק הנוכחי של RWA Inc. הוא $ 4.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.35K. ההיצע במחזור של RWAINC הוא 454.22M, עם היצע כולל של 993112573.32. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.20M.
RWA Inc. (RWAINC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של RWA Inc.היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0005893
-6.02%
30 ימים
$ -0.00171
-15.68%
60 ימים
$ +0.00243
+35.89%
90 ימים
$ -0.00199
-17.79%
RWA Inc. שינוי מחיר היום
היום,RWAINC רשם שינוי של $ -0.0005893 (-6.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
RWA Inc. שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00171 (-15.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
RWA Inc. שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RWAINC ראה שינוי של $ +0.00243 (+35.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
RWA Inc. שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00199 (-17.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.
