RWA Inc. סֵמֶל

RWA Inc. מְחִיר(RWAINC)

RWA Inc. (RWAINC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:36:50 (UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) מידע על מחיר (USD)

RWA Inc. (RWAINC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0092. במהלך 24 השעות האחרונות, RWAINC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00911 לבין שיא של $ 0.01015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RWAINCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14355853970647262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005359634359067181.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RWAINC השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -6.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RWA Inc. (RWAINC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של RWA Inc. הוא $ 4.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.35K. ההיצע במחזור של RWAINC הוא 454.22M, עם היצע כולל של 993112573.32. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.20M.

RWA Inc. (RWAINC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RWA Inc.היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005893-6.02%
30 ימים$ -0.00171-15.68%
60 ימים$ +0.00243+35.89%
90 ימים$ -0.00199-17.79%
RWA Inc. שינוי מחיר היום

היום,RWAINC רשם שינוי של $ -0.0005893 (-6.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RWA Inc. שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00171 (-15.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RWA Inc. שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RWAINC ראה שינוי של $ +0.00243 (+35.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RWA Inc. שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00199 (-17.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RWA Inc. (RWAINC)?

בדוק את RWA Inc. עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

RWA Inc. זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RWA Inc.ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRWAINC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RWA Inc.אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRWA Inc. לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RWA Inc.תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RWA Inc. (RWAINC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RWA Inc. (RWAINC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RWA Inc..

בדוק את RWA Inc. תחזית המחיר עכשיו‏!

RWA Inc. (RWAINC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RWA Inc. (RWAINC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RWAINC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RWA Inc. (RWAINC)

מחפש איך לקנותRWA Inc.? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RWA Inc.ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RWAINC למטבעות מקומיים

RWA Inc. מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RWA Inc., שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RWA Inc.

כמה שווה RWA Inc. (RWAINC) היום?
החי RWAINCהמחיר ב USD הוא 0.0092 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RWAINC ל USD?
המחיר הנוכחי של RWAINC ל USD הוא $ 0.0092. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RWA Inc.?
שווי השוק של RWAINC הוא $ 4.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RWAINC?
ההיצע במחזור של RWAINC הוא 454.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RWAINC?
‏‏RWAINC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.14355853970647262 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RWAINC?
RWAINC ‏‏רשם מחירATL של 0.005359634359067181 USD.
מהו נפח המסחר של RWAINC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RWAINC הוא $ 15.35K USD.
האם RWAINC יעלה השנה?
RWAINC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RWAINC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:36:50 (UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

