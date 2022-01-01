RWA Inc. (RWAINC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי RWA Inc. (RWAINC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

RWA Inc. (RWAINC) מידע RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. אתר רשמי: https://rwa.inc/ מסמך לבן: https://www.rwa.inc/whitepaper סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a קנה RWAINCעכשיו!

RWA Inc. (RWAINC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RWA Inc. (RWAINC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M ההיצע הכולל: $ 992.90M $ 992.90M $ 992.90M אספקה במחזור: $ 456.19M $ 456.19M $ 456.19M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M שיא כל הזמנים: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 שפל כל הזמנים: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 מחיר נוכחי: $ 0.00852 $ 0.00852 $ 0.00852 למידע נוסף על RWA Inc. (RWAINC) מחיר

RWA Inc. (RWAINC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RWA Inc. (RWAINC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RWAINC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RWAINCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RWAINCטוקניומיקה, חקרו אתRWAINCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

