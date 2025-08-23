עוד על RVF

RocketX exchange סֵמֶל

RocketX exchange מְחִיר(RVF)

1 RVF ל USDמחיר חי:

$0.07451
$0.07451$0.07451
-0.79%1D
USD
RocketX exchange (RVF) טבלת מחירים חיה
RocketX exchange (RVF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.07417
$ 0.07417$ 0.07417
24 שעות נמוך
$ 0.07682
$ 0.07682$ 0.07682
גבוה 24 שעות

$ 0.07417
$ 0.07417$ 0.07417

$ 0.07682
$ 0.07682$ 0.07682

$ 1.376832374971313
$ 1.376832374971313$ 1.376832374971313

$ 0.01723594
$ 0.01723594$ 0.01723594

0.00%

-0.79%

-0.05%

-0.05%

RocketX exchange (RVF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07451. במהלך 24 השעות האחרונות, RVF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07417 לבין שיא של $ 0.07682, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RVFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.376832374971313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01723594.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RVF השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RocketX exchange (RVF) מידע שוק

No.1311

$ 6.98M
$ 6.98M$ 6.98M

$ 3.40K
$ 3.40K$ 3.40K

$ 7.45M
$ 7.45M$ 7.45M

93.69M
93.69M 93.69M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98,541,333
98,541,333 98,541,333

93.69%

ETH

שווי השוק הנוכחי של RocketX exchange הוא $ 6.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.40K. ההיצע במחזור של RVF הוא 93.69M, עם היצע כולל של 98541333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.45M.

RocketX exchange (RVF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RocketX exchangeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005933-0.79%
30 ימים$ +0.02449+48.96%
60 ימים$ +0.03541+90.56%
90 ימים$ +0.02075+38.59%
RocketX exchange שינוי מחיר היום

היום,RVF רשם שינוי של $ -0.0005933 (-0.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RocketX exchange שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02449 (+48.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RocketX exchange שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RVF ראה שינוי של $ +0.03541 (+90.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RocketX exchange שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02075 (+38.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RocketX exchange (RVF)?

בדוק את RocketX exchange עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RocketX exchangeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRVF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RocketX exchangeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRocketX exchange לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RocketX exchangeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RocketX exchange (RVF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RocketX exchange (RVF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RocketX exchange.

בדוק את RocketX exchange תחזית המחיר עכשיו‏!

RocketX exchange (RVF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RocketX exchange (RVF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RVF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RocketX exchange (RVF)

מחפש איך לקנותRocketX exchange? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RocketX exchangeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RVF למטבעות מקומיים

1 RocketX exchange(RVF) ל VND
1,960.73065
1 RocketX exchange(RVF) ל AUD
A$0.1147454
1 RocketX exchange(RVF) ל GBP
0.0551374
1 RocketX exchange(RVF) ל EUR
0.0633335
1 RocketX exchange(RVF) ל USD
$0.07451
1 RocketX exchange(RVF) ל MYR
RM0.312942
1 RocketX exchange(RVF) ל TRY
3.05491
1 RocketX exchange(RVF) ל JPY
¥10.95297
1 RocketX exchange(RVF) ל ARS
ARS$98.42771
1 RocketX exchange(RVF) ל RUB
6.0233884
1 RocketX exchange(RVF) ל INR
6.5233505
1 RocketX exchange(RVF) ל IDR
Rp1,201.7740253
1 RocketX exchange(RVF) ל KRW
103.4854488
1 RocketX exchange(RVF) ל PHP
4.2202464
1 RocketX exchange(RVF) ל EGP
￡E.3.6159703
1 RocketX exchange(RVF) ל BRL
R$0.4045893
1 RocketX exchange(RVF) ל CAD
C$0.1028238
1 RocketX exchange(RVF) ל BDT
9.0648866
1 RocketX exchange(RVF) ל NGN
113.9295155
1 RocketX exchange(RVF) ל COP
$299.2366306
1 RocketX exchange(RVF) ל ZAR
R.1.3083956
1 RocketX exchange(RVF) ל UAH
3.0884395
1 RocketX exchange(RVF) ל VES
Bs10.4314
1 RocketX exchange(RVF) ל CLP
$71.5296
1 RocketX exchange(RVF) ל PKR
Rs21.1250752
1 RocketX exchange(RVF) ל KZT
39.8658304
1 RocketX exchange(RVF) ל THB
฿2.4163593
1 RocketX exchange(RVF) ל TWD
NT$2.2718099
1 RocketX exchange(RVF) ל AED
د.إ0.2734517
1 RocketX exchange(RVF) ל CHF
Fr0.059608
1 RocketX exchange(RVF) ל HKD
HK$0.5819231
1 RocketX exchange(RVF) ל AMD
֏28.5254084
1 RocketX exchange(RVF) ל MAD
.د.م0.67059
1 RocketX exchange(RVF) ל MXN
$1.3881213
1 RocketX exchange(RVF) ל SAR
ريال0.2794125
1 RocketX exchange(RVF) ל PLN
0.2712164
1 RocketX exchange(RVF) ל RON
лв0.3218832
1 RocketX exchange(RVF) ל SEK
kr0.7085901
1 RocketX exchange(RVF) ל BGN
лв0.1244317
1 RocketX exchange(RVF) ל HUF
Ft25.325949
1 RocketX exchange(RVF) ל CZK
1.5632198
1 RocketX exchange(RVF) ל KWD
د.ك0.02272555
1 RocketX exchange(RVF) ל ILS
0.2510987
1 RocketX exchange(RVF) ל AOA
Kz67.9210807
1 RocketX exchange(RVF) ל BHD
.د.ب0.02809027
1 RocketX exchange(RVF) ל BMD
$0.07451
1 RocketX exchange(RVF) ל DKK
kr0.4753738
1 RocketX exchange(RVF) ל HNL
L1.9506718
1 RocketX exchange(RVF) ל MUR
3.4006364
1 RocketX exchange(RVF) ל NAD
$1.3061603
1 RocketX exchange(RVF) ל NOK
kr0.7518059
1 RocketX exchange(RVF) ל NZD
$0.126667
1 RocketX exchange(RVF) ל PAB
B/.0.07451
1 RocketX exchange(RVF) ל PGK
K0.3144322
1 RocketX exchange(RVF) ל QAR
ر.ق0.2704713
1 RocketX exchange(RVF) ל RSD
дин.7.4606863

RocketX exchange מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RocketX exchange, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RocketX exchange

כמה שווה RocketX exchange (RVF) היום?
החי RVFהמחיר ב USD הוא 0.07451 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RVF ל USD?
המחיר הנוכחי של RVF ל USD הוא $ 0.07451. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RocketX exchange?
שווי השוק של RVF הוא $ 6.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RVF?
ההיצע במחזור של RVF הוא 93.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RVF?
‏‏RVF השיג מחיר שיא (ATH) של 1.376832374971313 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RVF?
RVF ‏‏רשם מחירATL של 0.01723594 USD.
מהו נפח המסחר של RVF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RVF הוא $ 3.40K USD.
האם RVF יעלה השנה?
RVF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RVF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
RocketX exchange (RVF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

