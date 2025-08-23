מה זהRocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange זמין ב-MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקRVF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RocketX exchangeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRocketX exchange לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RocketX exchangeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RocketX exchange (RVF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RocketX exchange (RVF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RocketX exchange.

בדוק את RocketX exchange תחזית המחיר עכשיו‏!

RocketX exchange (RVF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RocketX exchange (RVF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RVF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RocketX exchange (RVF)

מחפש איך לקנותRocketX exchange? התהליך פשוט וללא בעיות!

RVF למטבעות מקומיים

נסה ממיר

RocketX exchange מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RocketX exchange, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RocketX exchange כמה שווה RocketX exchange (RVF) היום? החי RVFהמחיר ב USD הוא 0.07451 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי RVF ל USD? $ 0.07451 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של RVF ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של RocketX exchange? שווי השוק של RVF הוא $ 6.98M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של RVF? ההיצע במחזור של RVF הוא 93.69M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RVF? ‏‏RVF השיג מחיר שיא (ATH) של 1.376832374971313 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RVF? RVF ‏‏רשם מחירATL של 0.01723594 USD . מהו נפח המסחר של RVF? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RVF הוא $ 3.40K USD . האם RVF יעלה השנה? RVF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RVF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

RocketX exchange (RVF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

