Ready to Fight סֵמֶל

Ready to Fight מְחִיר(RTF)

1 RTF ל USDמחיר חי:

$0.01201
$0.01201$0.01201
+0.08%1D
USD
Ready to Fight (RTF) טבלת מחירים חיה
Ready to Fight (RTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01188
$ 0.01188$ 0.01188
24 שעות נמוך
$ 0.0122
$ 0.0122$ 0.0122
גבוה 24 שעות

$ 0.01188
$ 0.01188$ 0.01188

$ 0.0122
$ 0.0122$ 0.0122

$ 0.2862044677525272
$ 0.2862044677525272$ 0.2862044677525272

$ 0.009836048565616116
$ 0.009836048565616116$ 0.009836048565616116

-0.34%

+0.08%

+2.12%

+2.12%

Ready to Fight (RTF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01201. במהלך 24 השעות האחרונות, RTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01188 לבין שיא של $ 0.0122, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2862044677525272, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009836048565616116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RTF השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ready to Fight (RTF) מידע שוק

No.3706

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 130.67K
$ 130.67K$ 130.67K

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ready to Fight הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 130.67K. ההיצע במחזור של RTF הוא 0.00, עם היצע כולל של 400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.80M.

Ready to Fight (RTF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ready to Fightהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000096+0.08%
30 ימים$ -0.00021-1.72%
60 ימים$ -0.03041-71.69%
90 ימים$ -0.02362-66.30%
Ready to Fight שינוי מחיר היום

היום,RTF רשם שינוי של $ +0.0000096 (+0.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ready to Fight שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00021 (-1.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ready to Fight שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RTF ראה שינוי של $ -0.03041 (-71.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ready to Fight שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02362 (-66.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ready to Fight (RTF)?

בדוק את Ready to Fight עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהReady to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Ready to Fight זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ready to Fightההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRTF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ready to Fightאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךReady to Fight לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ready to Fightתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ready to Fight (RTF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ready to Fight (RTF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ready to Fight.

בדוק את Ready to Fight תחזית המחיר עכשיו‏!

Ready to Fight (RTF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ready to Fight (RTF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RTF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ready to Fight (RTF)

מחפש איך לקנותReady to Fight? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ready to Fightב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RTF למטבעות מקומיים

1 Ready to Fight(RTF) ל VND
316.04315
1 Ready to Fight(RTF) ל AUD
A$0.0184954
1 Ready to Fight(RTF) ל GBP
0.0088874
1 Ready to Fight(RTF) ל EUR
0.0102085
1 Ready to Fight(RTF) ל USD
$0.01201
1 Ready to Fight(RTF) ל MYR
RM0.050442
1 Ready to Fight(RTF) ל TRY
0.49241
1 Ready to Fight(RTF) ל JPY
¥1.76547
1 Ready to Fight(RTF) ל ARS
ARS$15.86521
1 Ready to Fight(RTF) ל RUB
0.9708884
1 Ready to Fight(RTF) ל INR
1.0514755
1 Ready to Fight(RTF) ל IDR
Rp193.7096503
1 Ready to Fight(RTF) ל KRW
16.6804488
1 Ready to Fight(RTF) ל PHP
0.6802464
1 Ready to Fight(RTF) ל EGP
￡E.0.5828453
1 Ready to Fight(RTF) ל BRL
R$0.0652143
1 Ready to Fight(RTF) ל CAD
C$0.0165738
1 Ready to Fight(RTF) ל BDT
1.4611366
1 Ready to Fight(RTF) ל NGN
18.3638905
1 Ready to Fight(RTF) ל COP
$48.2328806
1 Ready to Fight(RTF) ל ZAR
R.0.2108956
1 Ready to Fight(RTF) ל UAH
0.4978145
1 Ready to Fight(RTF) ל VES
Bs1.6814
1 Ready to Fight(RTF) ל CLP
$11.5296
1 Ready to Fight(RTF) ל PKR
Rs3.4050752
1 Ready to Fight(RTF) ל KZT
6.4258304
1 Ready to Fight(RTF) ל THB
฿0.3894843
1 Ready to Fight(RTF) ל TWD
NT$0.3661849
1 Ready to Fight(RTF) ל AED
د.إ0.0440767
1 Ready to Fight(RTF) ל CHF
Fr0.009608
1 Ready to Fight(RTF) ל HKD
HK$0.0937981
1 Ready to Fight(RTF) ל AMD
֏4.5979084
1 Ready to Fight(RTF) ל MAD
.د.م0.10809
1 Ready to Fight(RTF) ל MXN
$0.2237463
1 Ready to Fight(RTF) ל SAR
ريال0.0450375
1 Ready to Fight(RTF) ל PLN
0.0437164
1 Ready to Fight(RTF) ל RON
лв0.0518832
1 Ready to Fight(RTF) ל SEK
kr0.1142151
1 Ready to Fight(RTF) ל BGN
лв0.0200567
1 Ready to Fight(RTF) ל HUF
Ft4.082199
1 Ready to Fight(RTF) ל CZK
0.2519698
1 Ready to Fight(RTF) ל KWD
د.ك0.00366305
1 Ready to Fight(RTF) ל ILS
0.0404737
1 Ready to Fight(RTF) ל AOA
Kz10.9479557
1 Ready to Fight(RTF) ל BHD
.د.ب0.00452777
1 Ready to Fight(RTF) ל BMD
$0.01201
1 Ready to Fight(RTF) ל DKK
kr0.0766238
1 Ready to Fight(RTF) ל HNL
L0.3144218
1 Ready to Fight(RTF) ל MUR
0.5481364
1 Ready to Fight(RTF) ל NAD
$0.2105353
1 Ready to Fight(RTF) ל NOK
kr0.1211809
1 Ready to Fight(RTF) ל NZD
$0.020417
1 Ready to Fight(RTF) ל PAB
B/.0.01201
1 Ready to Fight(RTF) ל PGK
K0.0506822
1 Ready to Fight(RTF) ל QAR
ر.ق0.0435963
1 Ready to Fight(RTF) ל RSD
дин.1.2025613

Ready to Fight מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ready to Fight, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרReady to Fight הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ready to Fight

כמה שווה Ready to Fight (RTF) היום?
החי RTFהמחיר ב USD הוא 0.01201 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RTF ל USD?
המחיר הנוכחי של RTF ל USD הוא $ 0.01201. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ready to Fight?
שווי השוק של RTF הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RTF?
ההיצע במחזור של RTF הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RTF?
‏‏RTF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2862044677525272 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RTF?
RTF ‏‏רשם מחירATL של 0.009836048565616116 USD.
מהו נפח המסחר של RTF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RTF הוא $ 130.67K USD.
האם RTF יעלה השנה?
RTF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RTF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
