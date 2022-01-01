Ready to Fight (RTF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ready to Fight (RTF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ready to Fight (RTF) מידע Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. אתר רשמי: https://rtfight.com/ מסמך לבן: https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0 סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4 קנה RTFעכשיו!

Ready to Fight (RTF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ready to Fight (RTF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M שיא כל הזמנים: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 שפל כל הזמנים: $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 מחיר נוכחי: $ 0.01178 $ 0.01178 $ 0.01178 למידע נוסף על Ready to Fight (RTF) מחיר

Ready to Fight (RTF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ready to Fight (RTF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RTF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RTFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RTFטוקניומיקה, חקרו אתRTFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RTF מעוניין להוסיף את Ready to Fight (RTF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RTF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RTF ב-MEXC עכשיו!

Ready to Fight (RTF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RTFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RTF עכשיו את היסטוריית המחירים!

RTF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RTF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RTF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RTFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

