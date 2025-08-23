עוד על ROOT

ROOT מידע על מחיר

ROOT מסמך לבן

ROOT אתר רשמי

ROOT טוקניומיקה

ROOT תחזית מחיר

ROOT היסטוריה

ROOT מדריך קנייה

ROOTממיר מטבעות לפיאט

ROOT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Root Network סֵמֶל

The Root Network מְחִיר(ROOT)

1 ROOT ל USDמחיר חי:

$0.003201
$0.003201$0.003201
-1.08%1D
USD
The Root Network (ROOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:58:04 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003195
$ 0.003195$ 0.003195
24 שעות נמוך
$ 0.003437
$ 0.003437$ 0.003437
גבוה 24 שעות

$ 0.003195
$ 0.003195$ 0.003195

$ 0.003437
$ 0.003437$ 0.003437

$ 0.4653452372359346
$ 0.4653452372359346$ 0.4653452372359346

$ 0.002998370160641525
$ 0.002998370160641525$ 0.002998370160641525

-0.84%

-1.08%

-5.66%

-5.66%

The Root Network (ROOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003201. במהלך 24 השעות האחרונות, ROOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003195 לבין שיא של $ 0.003437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4653452372359346, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002998370160641525.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROOT השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Root Network (ROOT) מידע שוק

No.1095

$ 11.35M
$ 11.35M$ 11.35M

$ 15.17K
$ 15.17K$ 15.17K

$ 38.41M
$ 38.41M$ 38.41M

3.55B
3.55B 3.55B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

29.54%

ROOT

שווי השוק הנוכחי של The Root Network הוא $ 11.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.17K. ההיצע במחזור של ROOT הוא 3.55B, עם היצע כולל של 12000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.41M.

The Root Network (ROOT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The Root Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00003495-1.08%
30 ימים$ -0.000599-15.77%
60 ימים$ -0.001168-26.74%
90 ימים$ -0.001423-30.78%
The Root Network שינוי מחיר היום

היום,ROOT רשם שינוי של $ -0.00003495 (-1.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Root Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000599 (-15.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Root Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ROOT ראה שינוי של $ -0.001168 (-26.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Root Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001423 (-30.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Root Network (ROOT)?

בדוק את The Root Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Root Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקROOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Root Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Root Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The Root Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Root Network (ROOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Root Network (ROOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Root Network.

בדוק את The Root Network תחזית המחיר עכשיו‏!

The Root Network (ROOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Root Network (ROOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The Root Network (ROOT)

מחפש איך לקנותThe Root Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Root Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ROOT למטבעות מקומיים

1 The Root Network(ROOT) ל VND
84.234315
1 The Root Network(ROOT) ל AUD
A$0.00489753
1 The Root Network(ROOT) ל GBP
0.00236874
1 The Root Network(ROOT) ל EUR
0.00272085
1 The Root Network(ROOT) ל USD
$0.003201
1 The Root Network(ROOT) ל MYR
RM0.0134442
1 The Root Network(ROOT) ל TRY
0.13120899
1 The Root Network(ROOT) ל JPY
¥0.470547
1 The Root Network(ROOT) ל ARS
ARS$4.25662578
1 The Root Network(ROOT) ל RUB
0.25876884
1 The Root Network(ROOT) ל INR
0.28018353
1 The Root Network(ROOT) ל IDR
Rp51.62902503
1 The Root Network(ROOT) ל KRW
4.44580488
1 The Root Network(ROOT) ל PHP
0.18130464
1 The Root Network(ROOT) ל EGP
￡E.0.15528051
1 The Root Network(ROOT) ל BRL
R$0.01734942
1 The Root Network(ROOT) ל CAD
C$0.00441738
1 The Root Network(ROOT) ל BDT
0.38943366
1 The Root Network(ROOT) ל NGN
4.89448905
1 The Root Network(ROOT) ל COP
$12.804
1 The Root Network(ROOT) ל ZAR
R.0.05617755
1 The Root Network(ROOT) ל UAH
0.13268145
1 The Root Network(ROOT) ל VES
Bs0.44814
1 The Root Network(ROOT) ל CLP
$3.07296
1 The Root Network(ROOT) ל PKR
Rs0.90754752
1 The Root Network(ROOT) ל KZT
1.71266304
1 The Root Network(ROOT) ל THB
฿0.10377642
1 The Root Network(ROOT) ל TWD
NT$0.09756648
1 The Root Network(ROOT) ל AED
د.إ0.01174767
1 The Root Network(ROOT) ל CHF
Fr0.0025608
1 The Root Network(ROOT) ל HKD
HK$0.02499981
1 The Root Network(ROOT) ל AMD
֏1.22547084
1 The Root Network(ROOT) ל MAD
.د.م0.028809
1 The Root Network(ROOT) ל MXN
$0.05947458
1 The Root Network(ROOT) ל SAR
ريال0.01200375
1 The Root Network(ROOT) ל PLN
0.01161963
1 The Root Network(ROOT) ל RON
лв0.01379631
1 The Root Network(ROOT) ל SEK
kr0.03044151
1 The Root Network(ROOT) ל BGN
лв0.00534567
1 The Root Network(ROOT) ל HUF
Ft1.08616332
1 The Root Network(ROOT) ל CZK
0.06706095
1 The Root Network(ROOT) ל KWD
د.ك0.000976305
1 The Root Network(ROOT) ל ILS
0.01078737
1 The Root Network(ROOT) ל AOA
Kz2.91793557
1 The Root Network(ROOT) ל BHD
.د.ب0.001206777
1 The Root Network(ROOT) ל BMD
$0.003201
1 The Root Network(ROOT) ל DKK
kr0.02039037
1 The Root Network(ROOT) ל HNL
L0.08380218
1 The Root Network(ROOT) ל MUR
0.14609364
1 The Root Network(ROOT) ל NAD
$0.05611353
1 The Root Network(ROOT) ל NOK
kr0.03223407
1 The Root Network(ROOT) ל NZD
$0.0054417
1 The Root Network(ROOT) ל PAB
B/.0.003201
1 The Root Network(ROOT) ל PGK
K0.01350822
1 The Root Network(ROOT) ל QAR
ر.ق0.01161963
1 The Root Network(ROOT) ל RSD
дин.0.32022804

The Root Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The Root Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרThe Root Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The Root Network

כמה שווה The Root Network (ROOT) היום?
החי ROOTהמחיר ב USD הוא 0.003201 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROOT ל USD?
המחיר הנוכחי של ROOT ל USD הוא $ 0.003201. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Root Network?
שווי השוק של ROOT הוא $ 11.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROOT?
ההיצע במחזור של ROOT הוא 3.55B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROOT?
‏‏ROOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4653452372359346 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROOT?
ROOT ‏‏רשם מחירATL של 0.002998370160641525 USD.
מהו נפח המסחר של ROOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROOT הוא $ 15.17K USD.
האם ROOT יעלה השנה?
ROOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:58:04 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ROOT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ROOT
ROOT
USD
USD

1 ROOT = 0.003201 USD

מסחרROOT

USDTROOT
$0.003201
$0.003201$0.003201
-1.08%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד