The Root Network (ROOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003201. במהלך 24 השעות האחרונות, ROOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003195 לבין שיא של $ 0.003437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4653452372359346, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002998370160641525.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROOT השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
The Root Network (ROOT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של The Root Network הוא $ 11.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.17K. ההיצע במחזור של ROOT הוא 3.55B, עם היצע כולל של 12000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.41M.
The Root Network (ROOT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של The Root Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00003495
-1.08%
30 ימים
$ -0.000599
-15.77%
60 ימים
$ -0.001168
-26.74%
90 ימים
$ -0.001423
-30.78%
The Root Network שינוי מחיר היום
היום,ROOT רשם שינוי של $ -0.00003495 (-1.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
The Root Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000599 (-15.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
The Root Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ROOT ראה שינוי של $ -0.001168 (-26.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
The Root Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001423 (-30.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Root Network (ROOT)?
ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.
The Root Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה The Root Network (ROOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Root Network (ROOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Root Network.
הבנת הטוקנומיקה של The Root Network (ROOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
